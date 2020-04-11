Итальянская Energica настроена быстро восстановить продажи электробайков после пандемии COVID-19

Ведущий итальянский производитель электрических мотоциклов Energica готовится вернуться к высоким показателям продаж после окончания текущих карантинных мер против пандемии COVID-19, обрушившейся на страну. Исполнительный директор компании Ливия Чеволини (Livia Cevolini) рассказала, как она собирается это осуществить.

Италия стала, безусловно, одной из первых европейских горячих точек в текущей ситуации с коронавирусом. В настоящее время в стране зарегистрировано около 150 тыс. подтверждённых случаев заболевания и 19 тысяч смертей от COVID-19. Пандемия привела к общенациональному карантину с целью замедлить распространение вируса в Италии.

Как и все предприятия, не выпускающие товары первой необходимости, Energica также прекратила свою деятельность, оборвав стремительный рост продаж своей продукции и быстрое наращивание производства в начале 2020 года. Стоит сказать, что ещё до конца февраля 2020 года Energica объявила, что менее чем за два месяца превысила показатели своих продаж за весь 2019 год.

Сейчас Energica планирует после спада пандемии возобновить производство и продолжить продажи, намеченные в начале года. Ливия Чеволини в комментарии Electrek отметила:

«Мы всё ещё сталкиваемся с беспрецедентным общемировым вызовом. В эти трудные времена также необходимо не останавливать наше бьющееся сердце, итальянское производство, которое сделало нас уникальными в мире. Я согласна с мнением Всеобщей конфедерации итальянской промышленности о том, что нужно определиться с планами для безопасного возобновления деятельности. По этой причине Energica уже приступила к мерам по восстановлению производства, в то же время усиливая меры защиты, которые применялись до закрытия.

Наше производство может возобновить работу не более чем с 30 людьми на площади в 3000 квадратных метров, организованной в две или более смены для увеличения дистанции между людьми. Как и до карантина, каждый сотрудник будет трудиться в медицинских масках и перчатках. Дезинфекция будет применяться ко входящим и исходящим товарам».

В дополнение к физическим мерам защиты своих сотрудников, Energica поработала и над решением вопросов их финансовой безопасности. Многие американцы беспокоятся по поводу связанных с коронавирусом больничных счетов, которые могут достигать десятков тысяч долларов, но Energica включила обязательную страховку по COVID-19 с 16 марта и до конца 2020 года для всего своего персонала.

Итальянское правительство ещё не обозначило дату, когда предприятия смогут возобновить свою деятельность. Тем не менее, Energica готовится к этой возможности, чтобы возвратиться к частичной работе как можно скорее. Поскольку подавляющее большинство цепочек поставок Energica (свыше 80 %) находятся в Италии, ожидается, что большая часть её деятельности начнётся одновременно со снятием запретов властями.

Наряду с Lightning и Harley-Davidson, Energica является одним из немногих производителей электрических мотоциклов, предлагающих скоростную зарядку постоянного тока. В прошлом году Energica представила новую серию электрических мотоциклов, отличающихся одним из самых высоких показателей ёмкости батарей. Это позволило нарастить дальность хода на одном заряде более чем на 60 %, до 400 км по городу.



