В период карантина, полиция может останавливать машины без причины
Полицейские получили право остановки транспортного средства для проверки документов водителя. Такое расширение полномочий правоохранители получили в соответствии с постановлением Кабинета министров об усилении карантинных ограничений с 6 апреля
С 6 апреля дорожные инспекторы могут останавливать транспорт для проверки документов. Как рассказали сами правоохранители, в первую очередь новое право будет использоваться для проверки документов по базе на предмет нарушения водителем норм обсервации и нарушения правил карантина.
Как отметили в МВД, останавливать автомобиль для проверки документов водителя будут только в том случае, если полицейские посчитают, что он не здоров.
До введения карантина, дорожные инспекторы имели только 10 оснований для остановки автомобиля:
- нарушение ПДД водителем;
- наличие явных признаков неисправности автомобиля;
- водитель или пассажиры причастны к совершению правонарушения;
- нахождение транспортного средства в розыске;
- необходимость проведения опроса водителя или пассажиров касательно правонарушения, свидетелями которого они могли быть;
- необходимость привлечения воителя для оказания помощи;
- введенный органом госвласти запрет или ограничение движения;
- неправильное закрепление груза, представляющее угрозу другим участникам движения;
- нарушение в использовании звуковых или световых сигналов;
- патрульные могут останавливать машину с иностранными номерами, чтобы проверить законность ее передачи в пользование другим лицам.
Кроме того, в Раде рассматривали инициативу по предоставлению полицейским права останавливать транспортное средства для проверки водителя на факт наличия алкогольного или наркотического опьянения.