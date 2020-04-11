В период карантина, полиция может останавливать машины без причины

Полицейские получили право остановки транспортного средства для проверки документов водителя. Такое расширение полномочий правоохранители получили в соответствии с постановлением Кабинета министров об усилении карантинных ограничений с 6 апреля

Полиция может остановить транспорт без причины. Фото: скрин youtube
Полиция может остановить транспорт без причины. Фото: скрин youtube

С 6 апреля дорожные инспекторы могут останавливать транспорт для проверки документов. Как рассказали сами правоохранители, в первую очередь новое право будет использоваться для проверки документов по базе на предмет нарушения водителем норм обсервации и нарушения правил карантина.

Как отметили в МВД, останавливать автомобиль для проверки документов водителя будут только в том случае, если полицейские посчитают, что он не здоров.

До введения карантина, дорожные инспекторы имели только 10 оснований для остановки автомобиля:

  • нарушение ПДД водителем;
  • наличие явных признаков неисправности автомобиля;
  • водитель или пассажиры причастны к совершению правонарушения;
  • нахождение транспортного средства в розыске;
  • необходимость проведения опроса водителя или пассажиров касательно правонарушения, свидетелями которого они могли быть;
  • необходимость привлечения воителя для оказания помощи;
  • введенный органом госвласти запрет или ограничение движения;
  • неправильное закрепление груза, представляющее угрозу другим участникам движения;
  • нарушение в использовании звуковых или световых сигналов;
  • патрульные могут останавливать машину с иностранными номерами, чтобы проверить законность ее передачи в пользование другим лицам.

Кроме того, в Раде рассматривали инициативу по предоставлению полицейским права останавливать транспортное средства для проверки водителя на факт наличия алкогольного или наркотического опьянения.

 

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