В Харькове легковушка врезалась в "скорую": трое погибших, четверо пострадавших

Daewoo Sens выехал на встречную полосу.

Фото: Нацполиция Харькова

В Харькове возле кольцевой дороги в ДТП с участием "скорой" погибли три человека, еще четверо попали в больницу. Об этом сообщили в областной полиции.

Авария произошла около 22 часов в пятницу, 10 апреля.

"Автомобиль Daewoo Sens под управлением 27-летней женщины, который двигался со стороны улицы Зубарева в направлении проспекта Гагарина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с каретой скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Фото: Нацполиция Харькова

В результате ДТП женщина-водитель и 33-летний пассажир автомобиля Daewoo Sens, а также 55-летний водитель скорой погибли на месте.

33-летний пациент, два санитара 48 и 38 лет, а также 40-летний фельдшер, которые находились в карете скорой, с различными травмами доставлены в больницу.

Решается вопрос о квалификации события.

Напомним, пограничник совершил ДТП с двумя погибшими в Луганской области, еще двое пострадали.

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