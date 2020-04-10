2020-04-10
В Україні продають дуже незвичайний кабріолет рідкісної марки
У Києві на продаж виставили раритетний Steyr 30 1930 року. Кабріолет маловідомої у нас австрійської марки оцінили в 15 тис. Доларів.
Автомобіль дійсно рідкісний, але невисока ціна обумовлена ??переробками. Тепер під капотом Steyr 30 встановлений 2,3-літровий мотор від ГАЗ-3110. У Волги взяли і КПП, а гальма всіх коліс тепер дискові.
Хоча зовні Steyr більш-менш відповідає оригіналу і безсумнівно привертає до себе увагу. Продавець рекламує кабріолет, як авто для душі.