В Україні продають дуже незвичайний кабріолет рідкісної марки

У Києві на продаж виставили раритетний Steyr 30 1930 року. Кабріолет маловідомої у нас австрійської марки оцінили в 15 тис. Доларів.

Автомобіль дійсно рідкісний, але невисока ціна обумовлена ??переробками. Тепер під капотом Steyr 30 встановлений 2,3-літровий мотор від ГАЗ-3110. У Волги взяли і КПП, а гальма всіх коліс тепер дискові.

Хоча зовні Steyr більш-менш відповідає оригіналу і безсумнівно привертає до себе увагу. Продавець рекламує кабріолет, як авто для душі.