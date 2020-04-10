2020-04-10
Центр Києва можуть закрити для водіїв
У центрі української столиці на 8 днів планують обмежити рух по вулиці Пушкінська. Це пов’язано з проведенням ремонтних робіт. Обмеження руху діятиме з 11 до 19 квітня.
Про це повідомили у КК «Київавтодор».
«Під час робіт рух вулицею Пушкінською від вулиці Льва Толстого до Богдана Хмельницького буде перекрито. Однак, мешканці Пушкінської, спецтранспорт і автомобілі, які використовують для обслуговування зможуть заїжджати у ремонтну зону», – йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначають, що об’їхати перекриту ділянку можна так:
- вул. Л. Толстого – вул. Володимирська – вул. Б. Хмельницького;
- вул. В. Васильківська – вул. Хрещатик – вул. Б. Хмельницького;