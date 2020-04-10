Центр Києва можуть закрити для водіїв

У центрі української столиці на 8 днів планують обмежити рух по вулиці Пушкінська. Це пов’язано з проведенням ремонтних робіт. Обмеження руху діятиме з 11 до 19 квітня.

Про це повідомили у КК «Київавтодор».

«Під час робіт рух вулицею Пушкінською від вулиці Льва Толстого до Богдана Хмельницького буде перекрито. Однак, мешканці Пушкінської, спецтранспорт і автомобілі, які використовують для обслуговування зможуть заїжджати у ремонтну зону», – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що об’їхати перекриту ділянку можна так:

  • вул. Л. Толстого – вул. Володимирська – вул. Б. Хмельницького;
  • вул. В. Васильківська – вул. Хрещатик – вул. Б. Хмельницького;

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