Volkswagen Tiguan лишился камуфляжа.

Портал motor1.com поделился свежими снимками обновленного «Тигуана». На нем минимум маскировки: небольшие ее фрагменты присутствуют только около фар и фонарей. Пока неясно, когда состоится дебют кроссовера. Скорее всего, это случится летом, если пандемия коронавируса в Европе пойдет на спад. В противном случае премьеру перенесут на конец года.

Volkswagen Tiguan лишился камуфляжа.

По большому счету, чего-то особо примечательного на кадрах нет. Профиль кроссовера не изменился; колеса – мелочь, особенность комплектации; задние фонари визуально те же самые, хотя графику, конечно, им пересмотрели. А вот спереди можно заметить LED-фары в стиле новейшего «Гольфа» и бампер без ставших в наши дни анахронизмом противотуманок. Кстати, на прошлом шпионском снимке Tiguan застали с бампером R Line с развитым воздухозаборником.

Volkswagen Tiguan лишился камуфляжа.

По аналогии с последними новинками марки можно предположить, что на пятой двери шильдик с названием модели будет красоваться во всю ширину над номерным знаком. В линейке, по слухам, ожидается пополнение в лице 300-сильного заряженного «Тигуана R». В Европе модель наверняка перейдет на двигатели с электрическим довеском «мягкого» гибрида.  

Volkswagen Tiguan лишился камуфляжа.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Патрульные составили админпротокол на киевлянку, которая ездила по городу со скоростью 200 км/ч и делала селфиПатрульные составили админпротокол на киевлянку, которая ездила по городу со скоростью 200 км/ч и делала селфи
Запорожье отказалось останавливать общественный транспортЗапорожье отказалось останавливать общественный транспорт
Ryanair после банкротства Ernest Airlines разрешили летать из Италии в УкраинуRyanair после банкротства Ernest Airlines разрешили летать из Италии в Украину
Верховный Суд оставил в силе приговор Зайцевой и ДроновуВерховный Суд оставил в силе приговор Зайцевой и Дронову
Кабмин разрешил городским перевозчикам брать пассажиров по количеству сидячих местКабмин разрешил городским перевозчикам брать пассажиров по количеству сидячих мест
Блок рекламы


Похожие новости
Абсолютно новый Tiguan: первое фото из неожиданного источника.Абсолютно новый Tiguan: первое фото из неожиданного источника.
Volkswagen Atlas обрел оффроуд пакет в США.Volkswagen Atlas обрел оффроуд пакет в США.
Audi и Volkswagen cменили логотипыAudi и Volkswagen cменили логотипы
2023 року з’явиться найдешевший електромобіль Volkswagen2023 року з’явиться найдешевший електромобіль Volkswagen
Volkswagen Golf предстал в трех заряженных версиях.Volkswagen Golf предстал в трех заряженных версиях.
Баги первого электромобиля Volkswagen исправляют 10 000 инженеров
Volkswagen сделал электрический Golf для гонокVolkswagen сделал электрический Golf для гонок
Volkswagen показал новые изображения свежего Caddy.Volkswagen показал новые изображения свежего Caddy.
Volkswagen запатентовал дизайн легкого пикапа.Volkswagen запатентовал дизайн легкого пикапа.
Volkswagen планирует выпустить 1,5 млн электромобилей к 2025 годуVolkswagen планирует выпустить 1,5 млн электромобилей к 2025 году
Последние новости
Подгружаем последние новости