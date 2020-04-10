Volkswagen Tiguan лишился камуфляжа.

Портал motor1.com поделился свежими снимками обновленного «Тигуана». На нем минимум маскировки: небольшие ее фрагменты присутствуют только около фар и фонарей. Пока неясно, когда состоится дебют кроссовера. Скорее всего, это случится летом, если пандемия коронавируса в Европе пойдет на спад. В противном случае премьеру перенесут на конец года.

По большому счету, чего-то особо примечательного на кадрах нет. Профиль кроссовера не изменился; колеса – мелочь, особенность комплектации; задние фонари визуально те же самые, хотя графику, конечно, им пересмотрели. А вот спереди можно заметить LED-фары в стиле новейшего «Гольфа» и бампер без ставших в наши дни анахронизмом противотуманок. Кстати, на прошлом шпионском снимке Tiguan застали с бампером R Line с развитым воздухозаборником.

По аналогии с последними новинками марки можно предположить, что на пятой двери шильдик с названием модели будет красоваться во всю ширину над номерным знаком. В линейке, по слухам, ожидается пополнение в лице 300-сильного заряженного «Тигуана R». В Европе модель наверняка перейдет на двигатели с электрическим довеском «мягкого» гибрида.