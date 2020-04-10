В конкурсе «Всемирный автомобиль года» победил Kia Telluride.

Организаторы конкурса World Car of the Year назвали победителей в борьбе за престижный титул. Напомним, что уже подведены итоги аналогичных конкурсов в Японии, в США и в Европе. «Всемирные» выборы остались последними как самые главные.

В главной номинации было три претендента – Kia Telluride, Mazda3 и Mazda CX-30. Больше всего голосов набрал корейский паркетник. В остальных номинациях тоже оставалось по три модели. «Лучшим городским автомобилем» стал Kia Soul EV, опередив Mini Electric и Volkswagen T-Cross. Титул лучшего среди премиальных отдали Porsche Taycan (в финале с ним боролись Mercedes-Benz EQC и Porsche 911). Он же получил звание «Спорткара года» обойдя соплеменников Porsche 718 Spyder/Cayman и Porsche 911. За самый интересный дизайн наградили «Мазду 3».

Напомним, что в прошлом году «Всемирным автомобилем года» стал электрический Jaguar I-Pace, в 2018-м выбрали Volvo XC60, а в 2017-м – Jaguar F-Pace.

В конкурсе «Всемирный автомобиль года» победил Kia Telluride

Итоги должны были подвести в рамках моторшоу в Нью-Йорке, но его отменили.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Kia.

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