Чому водії прикривають колеса автомобіля під час паркування

Ті, кому доводилося бувати в країнах Східної Азії, напевно звертав увагу на те, що в деяких містах автомобілісти масово прикривають колеса своїх машин якимось дощечками. Цілком очевидно, що дана практика з’явилася не просто так. Насправді все просто. Дане рішення продиктоване «волохатою загрозою».

Фанера, дверцята, кришки столів, кришки табуреток – що тільки не використовують азіатські водії для того, щоб прикрити колеса своїх автомобілів під час паркування. Виглядає подібне вкрай дивно. Насправді у даних дій є цілком конкретні причини. Дехто з вас вже, мабуть, припустили, що все це задля захисту від поліції або евакуаторів. На жаль, це не вірно.

Дощечки поруч з колесами потрібні для захисту автомобіля від «волохатої загрози». Справа в тому, що в азіатських країнах дуже багато собак. Йдеться в першу чергу про бродячих тварин, кількість яких в деяких містах здатне жахнути вихідця з Європи або з країн колишнього СРСР. А тепер давайте згадаємо, що робить кожна собака? Правильно – мітить територію.

Для мітки території собаки використовують виступаючі з землі предмети: дерева, каміння, стовпи… колеса автомобілів. Тварини постійно конкурують за територію і намагаються перебивати чужі «мітки» своїми власними. Напевно, нікому не потрібно нагадувати, як саме самець собаки здійснює позначку своєї ділянки? І ось тепер уявіть ще один важливий момент, а саме – погодний фактор.

У багатьох містах східної Азії досить спекотно. При середній температурі в + 20-30 градусів за Цельсієм, екскременти живих істот (в тому числі собак) починають ну дуже неприємно пахнути. Таким чином, якщо колесо автомобіля позначить хоча б три собаки, то вже через пару годин від машини буде стояти такий «аромат», що складно буде перебувати не лише поруч, але навіть в салоні. Саме тому водії, залишаючи машини парковці, прикривають колеса дошками, щоб забезпечити хоча б якийсь захист.