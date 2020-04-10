В Китае локализуют Ford Explorer.

Новое поколение Ford Explorer стало одной из первых премьер 2019 года. Позже было объявлено, что после 20-летнего перерыва модель возвращается в Европу. Жителям Старого Света предложат гибрид на 457 л.с. А теперь машина получила прописку в Поднебесной: для местного рынка ее сборку наладили на СП с «Чанганом».

Китайские «Эксплореры» отличаются от американских более внушительной решеткой радиатора и передним бампером. На приборной панели стоит «планшет» явно большей диагонали, чем на оригинале, у которого она насчитывает 10,1 дюйма. И под капотом другие агрегаты – EcoBoost 2.0 на 220 сил или 2.3 на 276. Полный привод и 10-ступенчатый автомат входят в базовое оснащение.

Ford Explorer можно заказать с аудиосистемой мощностью 980 ватт с 14 динамиками, электроприводом рулевой колонки, вентиляцией передних сидений, 12-дюймовой цифровой «приборкой». Есть и комплекс систем активной безопасности Ford Co-Pilot360. Цену обещают вдвое ниже, чем просят за старое поколение, импортированное из США (под 60 тысяч долларов), так что китайцам остается только позавидовать. Наш рынок Explorer покинул в прошлом году вместе с остальными легковыми «Фордами».

Вседорожник для местного рынка отличается внешне от американской версии.