В Китае создают свой собственный "Гелендваген"

Китайский концерн Great Wall Motor планирует до конца 2020 года официально представить новое поколение внедорожника Haval H5. Эта новинка получит дизайн в стиле легендарного "Гелендвагена".

Haval H5 – рамный внедорожник с задним или полным приводом. Его первое поколение появилось в 2010 году. С тех пор он несколько раз обновлялся.

Судя по всему, H5 второго поколения будет иметь серьезные изменения в дизайне. Ходят слухи, что при его создании дизайнеры концерна Great Wall Motor многое почерпнули от Mercedes-Benz G-Class нового поколения.

Если исходить по первым изображениям, появившимся в Сети, то новый H5 не очень сильно напоминает "Гелендваген". Конечно, какое-то сходство между ними можно уловить, но не более того. Впрочем, есть несколько классических внедорожников, которых объединяет один общий элемент – "квадратный" дизайн кузова.

Технической информации про этот внедорожник ещё нет. Мы знаем, что он сохранит рамную конструкцию шасси. Что касается салона, то не стоит ждать от него чего-то экстраординарного. Это будет салон, который подходит для настоящего внедорожника, то есть простой, но удобный.