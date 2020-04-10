При вынужденном нарушении ПДД водителя нельзя привлечь к ответственности – суд

Если водитель вынужденно нарушил ПДД, то его нельзя привлекать к ответственности. Даже если при этом не обошлось без пострадавших. К такому выводу, рассмотрев дело № 163/1753/17, пришел Верховный Суд Украины.

В 2016 году в Волынской области произошло столкновение автомобиля Fiat Doblo с автопоездом Volvo. В результате этого ДТП пассажирка "Фиата" получила травмы средней тяжести. Органы досудебного следствия пришли к выводу, что в аварии виноват водитель Doblo.

Однако, суд первой инстанции признал водителя автомобиля Fiat Doblo невиновным. В его действиях не нашли состава преступления. Гражданский иск отклонили.

Прокуратура подала апелляционную жалобу. Волынский апелляционный суд её не удовлетворил, и в конечном итоге дело дошло до Верховного Суда.

Судьи ВС учли, что ДТП произошло после недозволенного маневра другого водителя. Так как, аварийная ситуация вызвана не действиями водителя Fiat, а другим водителем, то к нему по закону не может быть никаких претензий. Поэтому ВС кассационную жалобу прокуратуры не поддержал, а оставил в силе решение суда первой инстанции и апелляционного суда.