В Украине продолжает дешеветь автогаз

В Украине продолжает дешеветь автогаз

Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС опустилась на 20 коп./л, до 10,05 грн/л, в ряде сетей цены упали ниже 9 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Минимальные цены зафиксированы у "Авантажа" в Чабанах (Киевская обл.) — 7,75 грн/л и у ANP в Чернигове — 8 грн/л. Отметим, что традиционно самые низкие цены газа в сети АЗС группы "Приват" наблюдаются в Житомирской и Винницкой областях, где у сети 36 и 16 газовых модулей соответственно. 9 апреля в этих регионах "Приват" торгует в среднем по 9,25–9,30 грн/л.

В целом по стране 9 апреля "Приват" опустил цены на 30–35 коп./л — до 9,45–9,50 грн/л. ОККО и WOG снизили цены на стелах также на 30–35 грн/л, до 10,90 грн/л. Столичная сеть KLO на стеле опустила цену ниже 10 грн/л.

Дешевеет газ и в региональных сетях: полтавский "Автотранс" опустил среднюю цену на 15 коп./л, харьковский "Родник" на 10 коп./л (см. табл.).

При этом, как сообщают участники рынка, на нелегальных заправках уже замечены ценники в 7,35–7,50 грн/л.

МинПром по материалам enkorr

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Патрульные составили админпротокол на киевлянку, которая ездила по городу со скоростью 200 км/ч и делала селфиПатрульные составили админпротокол на киевлянку, которая ездила по городу со скоростью 200 км/ч и делала селфи
Под Тетиевым на Киевщине активисты поймали фуру со львовским мусором (фото)Под Тетиевым на Киевщине активисты поймали фуру со львовским мусором (фото)
Запорожье отказалось останавливать общественный транспортЗапорожье отказалось останавливать общественный транспорт
Ryanair после банкротства Ernest Airlines разрешили летать из Италии в УкраинуRyanair после банкротства Ernest Airlines разрешили летать из Италии в Украину
Верховный Суд оставил в силе приговор Зайцевой и ДроновуВерховный Суд оставил в силе приговор Зайцевой и Дронову
Блок рекламы


Похожие новости
ТОП-5 самых популярных в Украине б/у автомобилей из СШАТОП-5 самых популярных в Украине б/у автомобилей из США
ТОП-5 самых популярных электромобилей в УкраинеТОП-5 самых популярных электромобилей в Украине
Коронавирус не помеха: в Украине возобновили работу автосалоныКоронавирус не помеха: в Украине возобновили работу автосалоны
Автогаз продолжает дешеветь на заправкахАвтогаз продолжает дешеветь на заправках
Украинец переделал Opel Astra в кабриолет без дверейУкраинец переделал Opel Astra в кабриолет без дверей
В Украине создали бронетранспортер "Отаман 6x6" по стандартам НАТО
В Украине гниет уникальный американский автомобильВ Украине гниет уникальный американский автомобиль
Где в Украине можно провести антисептическую обработку автомобиляГде в Украине можно провести антисептическую обработку автомобиля
В Украине начнут следить за водителями через видеокамерыВ Украине начнут следить за водителями через видеокамеры
В Украине продают старый Opel по цене нового суперкараВ Украине продают старый Opel по цене нового суперкара
Последние новости
Подгружаем последние новости