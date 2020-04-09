100-кілометрове “кладовище” орендних автомобілів

Безліч компаній, які втратили клієнтів через пандемію коронавіруса, змушені шукати площі, здатні вмістити відразу весь автопарк. Через брак парковок машини виставляють в полях: наприклад, в тростинному полі на Гаваях умістили відразу 18 тис. автомобілів.

Знімками гігантських парковок, під зав’язку забиті автомобілями, які чекають кращих часів, діляться американські ЗМІ.

Більшість машин, що вишикувалися в полі на гавайському острові Мауї належать орендним компаніям, які обслуговують один з найбільш завантажених аеропортів штату – Кахулуї. Парковки на полях тільки ростуть, так як острова виявилися повністю відрізані від материка через пандемію коронавіруса, що призвело до практично повного зникнення клієнтів.

З 20-тисячного автопарку місцевих компаній на сьогоднішній день використовується близько 2,5 тис. автомобілів. Парковка в тростинному полі, на якій машини відокремлюють один від одного лічені сантиметри, розтягнулася майже на сотню кілометрів.

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