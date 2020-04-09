С вечера 10 апреля до утра 13 апреля в Киеве будет ограничено движение по мосту Патона

С 22:00 пятницы 10 апреля будет частично ограничено движение транспорта по мосту Патона в Киеве. Ожидается, что ограничение движения продлится до 6:00 понедельника, 13 апреля.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице КК “Киевавтодор” (*) в соцсети Фейсбук.

“На мосту им. Патона будут наносить разметку для временной схемы дорожного движения. Также будут устанавливать направляющие барьеры”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что после нанесения разметки и установки барьеров на мосту Патона будет введена временная схема организации дорожного движения.

Справка KV . Мост имени Е.О. Патона строили 13 лет, движение по нему было открыто в 1953 году. Впервые о необходимости реконструкции моста заговорили в 1990-е годы, однако в тот момент на это не оказалось средств. В 2008 году в связи с подготовкой к проведению “Евро-2012” о реконструкции заговорили снова. В частности, был разработан проект, согласно которому планировалось снять железобетонное покрытие и заменить его более легким металлическим. В связи с финансовым кризисом, реконструкцию моста снова отложили. В 2011 году тогдашний премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что после окончания строительства Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста и тридцатилетнего долгостроя – Подольско-Воскресенского мостового перехода в Киеве – реконструкция моста Патона начнется.

Отметим, с 21 февраля 2020 года и.о. гендиректора “Киевавтодора” является Владимир Гузема . Департамент транспортной инфраструктуры КГГА с 6 февраля 2020 года возглавляет Валентин Осипов. Сферу транспорта со 2 марта 2020 года курирует замглавы КГГА Александр Густелев.

* КК “Київавтодор” (код ЄДРПОУ: 03359026)