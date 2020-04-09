В сети показали уникальный трехколесный грузовик Mazda

В сети показали уникальный автомобиль от производителя Mazda.

Соответствующее фото появилось на странице retro_garage_97 в социальной сети Instagram.

На сегодняшний день автомобильное строение движется по одному и тому же принципу. Все автомобили так или иначе похожи между собой и принципиально друг от друга их отличает только название производителя. Порой в машины разных марок даже двигатели ставятся одни и те же. Единственные инновации, которые сегодня предлагаются создает разве что только Илон Маск, ведь его новую Tesla CyberTruck нельзя не назвать по-настоящему инновационной. При этом это лишь те его проекты, которые попали в свет. Все знают о том, что он разрабатывал автомобиль амфибию, который мог бы передвигаться по дну водоема, но на сегодняшний день такой автомобиль лишь в зародыше.

Инженер Илон Маск не боится принимать смелые решения, тем самым задавать тренды мировому машиностроению и такими же инженерами были сотрудниками различных производителей на раннем этапе всей индустрии. В сети показали Mazda на трех колесах с прицепом. По сути этот маленький грузовик является чем-то вроде пикапа, но грузоподъемность его не достигает средних показателей такого типа кузовов автомобилей.

В сети была представлена именно Mazda К360, которая претендовала на роль заменителя популярного мотороллера Mazda-Go, и стоит признать, со своей ролью он справлялся на отлично. В свою очередь, он задал вектор в строении мини-пикапов всему миру. В продаже этот автомобиль появился в далеком 1959 году в Японии. Тем не менее, производство данных автомобилей продолжалось лишь десять лет, и уже в 1969 году оно было официально прекращено. За это время таких автомобилей на свет появилось примерно 280 тысяч экземпляров. Длинна данного автомобиля составляла 2.975 метра, а ширина- 1.28, при высоте в 1.43 метра. Весил этот мини-пикап всего 485 килограмм, но разгоняться он мог до 65 километров в час. Спереди было установлено одно колесо по центру автомобиля, который мог поместить двух человек только в кабине.

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