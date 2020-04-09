Einride показал дистанционное управление бескабинными грузовиками

Einride показал дистанционное управление бескабинными грузовиками

Шведский стартап Einride планирует использовать одного оператора для управления сразу несколькими своими электрическими бескабинными грузовиками. В новом видео, опубликованном стартапом, демонстрируется, как происходит данное управление.

В ролике видно, что человек сидит сразу перед несколькими экранами, на которые выводятся изображения с камер грузовиков. По?видимому, оператор использует привычные органы управления — во всяком случае, на видео заметно, как человек управляет грузовиком с помощью руля.

Грузовики Einride способны работать и без дистанционного управления, но не всегда — для сложных маневров им как раз и нужен оператор. Они предназначены для работы на фиксированных коротких и средних маршрутах. Стартап рассчитывает, что в конечном итоге один оператор сможет безопасно управлять до 10 грузовиками.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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