В Борисполе на Киевщине выявили водителя с уровнем алкоголя в 14 раз выше допустимого (фото)

В Борисполе на Киевщине выявили водителя с уровнем алкоголя в 14 раз выше допустимого (фото)

На улице Киевский Путь в Борисполе Киевской области патрульные остановили автомобиль Renault за превышение скорости. У 51-летнего водителя выявили уровень алкоголя 2,84 промилле.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице патрульной полиции Киевской области. 

“При рассмотрении административного дела патрульные обнаружили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Гражданин согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения, результат – 2, 84 промилле, что превышает допустимый уровень почти в 14 раз”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что патрульные вынесли постановление по ч.1 ст.122 (превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств) КУоАП и протокол по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП. Нарушителя отстранили от управления. Теперь мужчину ждет суд.

Напомним, что полиция Киева составила 574 административных протокола на нарушителей ограничительных мер. По первым пяти в бюджет взыскано 91 800 гривен. 

Фото: Facebook-страница патрульной полиции Киевской области

В Борисполе на Киевщине выявили водителя с уровнем алкоголя в 14 раз выше допустимого (фото)
В Борисполе на Киевщине выявили водителя с уровнем алкоголя в 14 раз выше допустимого (фото)

Ольга Марийко, КиевВласть

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