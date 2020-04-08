Украину может захлестнуть волна дешевых б/у авто из США

Украину может захлестнуть волна дешевых б/у авто из США

На аукционах подержанных автомобилей в США из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса, резко снизились цены. Это значит, что в Украину может значительно увеличиться поток подержанных американских машин.

В частности, продавцы б/у авто на самых популярных американских аукционах за последнее время снизили цены на 20-50%. То есть теперь оригинальный американский автомобиль можно пригнать в Украину чуть ли не в 2 раза дешевле, чем раньше.

Несмотря на распространение коронавируса и карантин, введенный во многих странах, поставки подержанных машин из США продолжаются. Аукционы работают, морские перевозки осуществляются по графику, а на таможне автомобили успешно проходят растаможку.

Ранее сообщалось, что в Украине в 2020 году увеличился спрос на
б/у автомобили, сделанные в Соединенных Штатах. С января по март 2020 года украинскую "прописку" получили 11 600 б/у автомобилей с американскими vin кодами.

Чаще всего украинцы покупают за океаном Hyundai Sonata, Nissan Rogue, Ford Escape, Ford Focus и Volkswagen Passat.


Максимов Віталій, Тудей

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