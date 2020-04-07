Украинской авиации после карантина понадобится два года на восстановление трафика, - Криклий

"Чтобы спасать каждое предприятие - украинского бюджета не хватит, поэтому нужны госпрограммы".

Украинской авиации после карантина понадобится два года на восстановление трафика, - Криклий
Фото: mtu.gov.ua

Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что восстановление прежнего авиатрафика в Украине может занять полтора-два года.

Об этом он заявил во время онлайн-встречи European Business Association, передает "Интерфакс-Украина".

"Наши прогнозы: если в июне понемногу начнем восстанавливаться, то к концу года выйдем примерно на половину того пассажиропотока, который был раньше. Но вообще авиация инерционная. Поэтому мы где-то полтора-два года будем возвращаться к ориентировочно тому трафику пассажиров, к которому пришли", - сказал Криклий.

Министр добавил, что в планах властей - обеспечить финансовую способность госпредприятий и аэропортов для их работы и скорейшего восстановления после карантина.

При этом он отметил, что для того, чтобы "спасать каждое предприятие - украинского бюджета не хватит", поэтому нужны госпрограммы.

Напомним, с 17 марта Украина прекратила международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за вспышки коронавируса.

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