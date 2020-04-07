Xiaomi придумала новый вариант проекционного дисплея.

Компания Xiaomi выпускает огромный ассортимент различных гаджетов. Одна из ее новинок – проекционный автомобильный дисплей Carrobot Smart HUD.

Xiaomi придумала новый вариант проекционного дисплея.

Функционал у разработки тот же, что и у штатно устанавливаемых аналогов. Прямо перед глазами водителя в цвете отображаются текущая скорость, подсказки навигации, время и другая информация. Подключение реализовано через разъем OBD. Как и все неродные «проекции», разработка Xiaomi работает на базе отдельного выдвижного дисплея. Ключевое отличие от предыдущей модели – наличие голосового управления, которого пока никто не предлагал.

Информация об устройстве появилась на краудфандинговой платформе Youpin. Сейчас за гаджет просят 70 долларов (столько же стоил менее продвинутый предшественник), а позже стоимость повысят до 98 долларов. Carrobot Smart HUD можно установить практически в любую машину.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Во Львовской области в ДТП с микроавтобусом и легковушкой погибли три человекаВо Львовской области в ДТП с микроавтобусом и легковушкой погибли три человека
Патрульные составили админпротокол на киевлянку, которая ездила по городу со скоростью 200 км/ч и делала селфиПатрульные составили админпротокол на киевлянку, которая ездила по городу со скоростью 200 км/ч и делала селфи
Под Тетиевым на Киевщине активисты поймали фуру со львовским мусором (фото)Под Тетиевым на Киевщине активисты поймали фуру со львовским мусором (фото)
Запорожье отказалось останавливать общественный транспортЗапорожье отказалось останавливать общественный транспорт
Ryanair после банкротства Ernest Airlines разрешили летать из Италии в УкраинуRyanair после банкротства Ernest Airlines разрешили летать из Италии в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Абсолютно новый Tiguan: первое фото из неожиданного источника.Абсолютно новый Tiguan: первое фото из неожиданного источника.
Новый бюджетный автомобиль Honda - первые подробностиНовый бюджетный автомобиль Honda - первые подробности
Новый Nissan X-Trail заметили в камуфляже.Новый Nissan X-Trail заметили в камуфляже.
Новый Nissan Qashqai показали на рендерах.Новый Nissan Qashqai показали на рендерах.
Как новое масло и новый фильтр могут "убить" двигатель вашего автомобиляКак новое масло и новый фильтр могут "убить" двигатель вашего автомобиля
Новый "Гелендваген" за 20 000 долларов: первая партия автомобилей уже готоваНовый "Гелендваген" за 20 000 долларов: первая партия автомобилей уже готова
Новый Kia Sorento показали на тизерах.Новый Kia Sorento показали на тизерах.
Новый Boeing 777X впервые поднялся в воздухНовый Boeing 777X впервые поднялся в воздух
Илон Маск танцем открыл новый завод Tesla в ШанхаеИлон Маск танцем открыл новый завод Tesla в Шанхае
Новый дизель-поезд до Борисполя поломался по дороге в аэропортНовый дизель-поезд до Борисполя поломался по дороге в аэропорт
Последние новости
Подгружаем последние новости