Xiaomi придумала новый вариант проекционного дисплея.

Компания Xiaomi выпускает огромный ассортимент различных гаджетов. Одна из ее новинок – проекционный автомобильный дисплей Carrobot Smart HUD.

Функционал у разработки тот же, что и у штатно устанавливаемых аналогов. Прямо перед глазами водителя в цвете отображаются текущая скорость, подсказки навигации, время и другая информация. Подключение реализовано через разъем OBD. Как и все неродные «проекции», разработка Xiaomi работает на базе отдельного выдвижного дисплея. Ключевое отличие от предыдущей модели – наличие голосового управления, которого пока никто не предлагал.

Информация об устройстве появилась на краудфандинговой платформе Youpin. Сейчас за гаджет просят 70 долларов (столько же стоил менее продвинутый предшественник), а позже стоимость повысят до 98 долларов. Carrobot Smart HUD можно установить практически в любую машину.