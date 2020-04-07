“Киевавтодормост” за 20 млн гривен подремонтирует эстакадный съезд возле станции метро “Днепр”
КП “Киевавтодормост” заказало выполнение текущего ремонта эстакадного съезда с Днепровского спуска на Набережное шоссе возле станции метро "Днепр". Подряд стоимостью более 20 млн гривен был отдан ООО “Укртрансмост”. Ранее сотрудничество этого ООО с КП и КК “Киевавтодор” стало основанием для уголовного производства по факту возможного присвоения бюджетных средств при проведении капитальных ремонтов столичных путепроводов.
Как стало известно
Конкуренцию ООО “Укртрансмост” в тендере составило ООО “Мост Инжиниринг” (***), но его ценовое предложение оказалось выше.
До конца сентября 2020 года ООО “Укртрансмост” должно отремонтировать и обеспечить антикоррозийную защиту балок пролетных строений, опор и карнизных блоков. В связи с тем, что зона ремонта должна быть ограничена, подрядчику следует организовать дорожное движение на время выполнения работ.
Согласно данным аналитической системы
Николай Карнаков также владеет ООО "Мобильные технологии Украины” и ООО “Транспортные мобильные технологии”. Кроме этого, он значится подписантом ООО "Дорожное строительство “Альтком”, которое входит в
По результатам участия в публичных закупках ООО “Укртрансмост” заключило 29 договоров на общую сумму 1,2 млрд гривен (с учетом нынешнего). Самые крупные заказчики предприятия – КК “Киевавтодор” (заключено договоров на 649,7 млн гривен), и КП “Киевавтодормост” (заключено договоров на 383,8 млн гривен) (
Ранее
Кроме того, ООО “Укртрансмост” является фигурантом уголовного производства по факту возможной растраты бюджетных средств при выполнении разного рода работ в Святошинском районе Киева. В частности, правоохранители заинтересовались ремонтами и реконструкцией 6 объектов, на которые было предусмотрено порядка 494 млн гривен. Работы проводились в 2018-2019 годах, а их заказчиками выступили 5 бюджетных структур, среди которых – КК “Киевавтодор” и КП “Киевпастранс”.
Также отметим, что в Киеве с 27 марта по 27 апреля частично ограничено движения транспорта на эстакадном съезде с Днепровского спуска на Набережное шоссе. В этот период там должны ремонтировать деформационные швы.
КП “Киевавтодормост” руководит и.о.
С 6 февраля 2020 года Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА возглавляет экс-замгендиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов. Сферу транспорта со 2 марта 2020 года курирует замглавы КГГА Александр Густелев (руководил “Киевавтодором” с 16.03.2015 до 24.02.2020 года).
* КП “Київавтошляхміст” (код ЄДРПОУ: 03359018)
** ТОВ “Укртрансміст” (код ЄДРПОУ: 33778270)
*** ТОВ “Міст Інжинірінг” (код ЄДРПОУ: 42261258)
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