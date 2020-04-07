“Киевавтодормост” за 20 млн гривен подремонтирует эстакадный съезд возле станции метро “Днепр”

КП “Киевавтодормост” заказало выполнение текущего ремонта эстакадного съезда с Днепровского спуска на Набережное шоссе возле станции метро "Днепр". Подряд стоимостью более 20 млн гривен был отдан ООО “Укртрансмост”. Ранее сотрудничество этого ООО с КП и КК “Киевавтодор” стало основанием для уголовного производства по факту возможного присвоения бюджетных средств при проведении капитальных ремонтов столичных путепроводов.

Как стало известно KV из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 30 марта 2020 года КП “Киевавтодормост” (*) заключило договор с ООО “Укртрансмост” (**) на выполнение текущего ремонта эстакадного съезда с Днепровского спуска на Набережное шоссе возле станции метро "Днепр". Цена договора составила 20,58 гривен.

Конкуренцию ООО “Укртрансмост” в тендере составило ООО “Мост Инжиниринг” (***), но его ценовое предложение оказалось выше.

До конца сентября 2020 года ООО “Укртрансмост” должно отремонтировать и обеспечить антикоррозийную защиту балок пролетных строений, опор и карнизных блоков. В связи с тем, что зона ремонта должна быть ограничена, подрядчику следует организовать дорожное движение на время выполнения работ.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol , ООО “Укртрансмост” основано в 2006 году. Директор – Ирина Филяева, учредитель – Николай Карнаков. Основной вид деятельности – строительство мостов и туннелей. Уставный капитал – 8,9 млн гривен.

Николай Карнаков также владеет ООО "Мобильные технологии Украины” и ООО “Транспортные мобильные технологии”. Кроме этого, он значится подписантом ООО "Дорожное строительство “Альтком”, которое входит в группу “Альтком” донецкого бизнесмена Александра Тисленко. Отметим, что группу “Альтком” СМИ связывают с народным депутатом и вице-премьер-министров времен президентства Виктора Януковича Борисом Колесниковым.

По результатам участия в публичных закупках ООО “Укртрансмост” заключило 29 договоров на общую сумму 1,2 млрд гривен (с учетом нынешнего). Самые крупные заказчики предприятия – КК “Киевавтодор” (заключено договоров на 649,7 млн гривен), и КП “Киевавтодормост” (заключено договоров на 383,8 млн гривен) ( данные Zакупівлі).

Ранее KV сообщала, что в отношении должностных лиц КК “Киевавтодор”, КП “Киевавтодормост” и ООО “Укртрансмост” было открыто уголовное производство. В ходе него Нацполиция расследует факты возможного присвоения бюджетных средств при проведении капитальных ремонтов столичных путепроводов, на которые было потрачено порядка 650 млн гривен.

Кроме того, ООО “Укртрансмост” является фигурантом уголовного производства по факту возможной растраты бюджетных средств при выполнении разного рода работ в Святошинском районе Киева . В частности, правоохранители заинтересовались ремонтами и реконструкцией 6 объектов, на которые было предусмотрено порядка 494 млн гривен. Работы проводились в 2018-2019 годах, а их заказчиками выступили 5 бюджетных структур, среди которых – КК “Киевавтодор” и КП “Киевпастранс”.

Также отметим, что в Киеве с 27 марта по 27 апреля частично ограничено движения транспорта на эстакадном съезде с Днепровского спуска на Набережное шоссе. В этот период там должны ремонтировать деформационные швы.

КП “Киевавтодормост” руководит и.о. Богдан Кобенюк . Предприятие входит в структуру КК “Киевавтодор” и подчинено Департаменту транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА). Обязанности гендиректора КК “Киевавтодор” с 21 февраля 2020 года временно исполняет экс-руководитель КП “ДЭО по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Шевченковского района” Владимир Гузема.

С 6 февраля 2020 года Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА возглавляет экс-замгендиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов. Сферу транспорта со 2 марта 2020 года курирует замглавы КГГА Александр Густелев (руководил “Киевавтодором” с 16.03.2015 до 24.02.2020 года).

* КП “Київавтошляхміст” (код ЄДРПОУ: 03359018)

** ТОВ “Укртрансміст” (код ЄДРПОУ: 33778270)

*** ТОВ “Міст Інжинірінг” (код ЄДРПОУ: 42261258)