Запорожье согласилось остановить общественный транспорт

С 8 апреля проезд в общественном транспорте будет разрешено исключительно по пропускам.

В Запорожье ограничивают проезд в общественном транспорте с 8 апреля. Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на основе решения областной комиссии, которая признала Запорожье территорией карантинной зоны.

Об этом сообщил мэр города Владимир Буряк.

"Уважаемые запорожцы! У меня для вас очень важная новость! С 8 апреля проезд в общественном транспорте будет разрешено исключительно по пропускам", - написал он на своей странице в Facebook.

Это означает, что работники всех предприятий, которым разрешено работать по постановлению Кабмина (больницы, аптеки, магазины, банки и др.) смогут и в дальнейшем передвигаться по городу при наличии специальной справки, которую руководители предприятий должны распечатать, заверить печатью и выдать своим работникам под свою ответственность.

Все остальные люди должны находиться дома и выходить только при крайней необходимости в магазины и аптеки, которые находятся вблизи их домов.

Кроме того, городские власти обустраивают блокпосты в городе на случай, если решением областного штаба передвижение между городами будет полностью закрыто.

Ранее сообщалось, что в Запорожье решили не прислушиваться к рекомендациям Кабмина и отказались прекращать движение общественного транспорта с 6 апреля в рамках усиленного карантина из-за коронавируса.

С 23 марта в Запорожье были отменены льготы на общественный транспорт. С 25 марта в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Запорожский штаб по борьбе с коронавирусом утром 6 апреля сообщал о 41 подтвержденном случае COVID-19 в области, в т. ч. у 12 жителей областного центра.