Почему автомобиль дергается при разгоне - самые частые причины

Регулярно встречаются жалобы автомобилистов на то, что при разгоне автомобиля ощущаются провалы в тяге. Это происходит по самым разным причинам. Сегодня мы расскажем про главные из них.

Топливо

Рывки при разгоне автомобиля могут возникнуть из-за плохого топлива. Если вам попалось некачественное топливо, то его лучше слить. Кроме того, провалы в тяге происходят также из-за проблемы с насосом в топливной системе. Топливный насос может износиться, может забиться сетка приемника насоса.

Воздушный и топливный фильтры

Если эти фильтры засорились, то автомобиль может дергаться при разгоне. На самом деле, такое случается не так уж и редко. Эту проблему устранить очень просто. Достаточно поставить новый фильтр.

Свечи зажигания

Если ваш автомобиль вдруг начал дергаться при разгоне, не забудьте проверить свечи зажигания. Заметили сильный нагар на электродах? Тогда попробуйте очистить свечи, а лучше всего поставить новые.

Форсунки

Часто причина плохой работы мотора заключается в засорившихся или изношенных форсунках. В первом случае проблема решается при помощи промывки топливной системы, а во втором случае придется покупать новые форсунки.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков может определить диагностика. Если диагностика покажет, что у датчиков есть проблемы, то их придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления мотором

Иногда провалы при наборе оборотов происходят из-за неправильной калибровки блока управления мотором. Решается эта проблема путем перепрограммирования ЭБУ двигателя.