В ДТП на Волыни погибли двое полицейских

Еще один сотрудник полиции госпитализирован.

В понедельник утром в селе Ратное Волынской области разбились насмерть двое полицейских.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Фото: dbr.gov.ua

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, после чего BMW съехала на обочину и врезалась в дерево. Сотрудник полиции, находившийся за рулем, и один из его пассажиров умерли от полученных травм на месте происшествия. Сидевший на заднем сиденье лейтенант полиции доставлен в больницу.

Обстоятельства ДТП будут расследовать в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 286 УК - нарушение правил безопасности дорожного движения.

На сайте полиции Волынской области указаны имена погибших.

Это капрал полиции, полицейский сектора реагирования патрульной полиции Станислав Выховский и рядовой полиции, курсант второго курса Львовского государственного университета внутренних дел Артем Глущук.

Станислав Выховский
Станислав Выховский
Артем Глущук
Артем Глущук

Напомним, что это уже четвертая тяжелая авария за последние два дня с участием сотрудников правоохранительных органов.

5 апреля в поселке Марковка Луганской области ДТП со смертельным исходом совершил пограничник, в Херсоне полицейский автомобиль столкнулся с легковушкой, в результате чего в больницу попали пять человек, в том числе оба патрульных, а в Жовковском районе Львовской области разбились на мотоцикле двое сотрудников полиции.

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