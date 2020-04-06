В США авиакомпании обязали полностью возвращать деньги за отмененные рейсы

В США авиакомпании обязали полностью возвращать деньги за отмененные рейсы

Минтранс США обязал авиакомпании страны, а также иностранных авиаперевозчиков выплачивать пассажирам деньгами полные возвраты авиабилетов за отмененные или задержанные рейсы.

Об этом говорится в руководстве к обязательным действиям, которое министерство опубликовало 3 апреля. Действие документа распространяется на авиакомпании, которые имеют в своем флоте как минимум один самолет с числом мест 30 и более.

"Хотя чрезвычайная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 повлияла на отрасль авиапутешествий, обязательство авиаперевозчиков возвращать пассажирам деньги за отмененные или значительно задержанные рейсы остается без изменений", — говорится в руководстве.

В связи с этим Минтранс будет рассматривать отказ авиакомпаний возвращать деньги как нарушение их обязательств, что может привести к действиям принудительного взыскания.

Возврат билетов только в виде ваучеров или кредитов для будущих бронирований министерство считает нарушением.

"Многие авиакомпании сократили значительное количество рейсов из-за COVID-19. В итоге пассажиры остались с билетами на отмененные или значительно задержанные рейсы и ваучерами, которые нельзя легко использовать", — подчеркнули в Минтрансе.

Ранее похожее руководство для авиакомпаний, обязывающее их проводить возврат билетов деньгами, опубликовала Европейская комиссия. При этом в Канаде возврат только в виде ваучеров для бронирования новых авиабилетов признали законным.

МинПром по материалам Avianews

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Во Львовской области в ДТП с микроавтобусом и легковушкой погибли три человекаВо Львовской области в ДТП с микроавтобусом и легковушкой погибли три человека
Патрульные составили админпротокол на киевлянку, которая ездила по городу со скоростью 200 км/ч и делала селфиПатрульные составили админпротокол на киевлянку, которая ездила по городу со скоростью 200 км/ч и делала селфи
На Киевском шлюзе открылась навигацияНа Киевском шлюзе открылась навигация
Под Тетиевым на Киевщине активисты поймали фуру со львовским мусором (фото)Под Тетиевым на Киевщине активисты поймали фуру со львовским мусором (фото)
Запорожье отказалось останавливать общественный транспортЗапорожье отказалось останавливать общественный транспорт
Блок рекламы


Похожие новости
В украинской авиакомпании рассказали о компенсациях за билеты на отмененные рейсыВ украинской авиакомпании рассказали о компенсациях за билеты на отмененные рейсы
Ryanair не будет выполнять пассажирские авиарейсы до июняRyanair не будет выполнять пассажирские авиарейсы до июня
МАУ открыла продажи билетов на рейсы для возвращения украинцев из-за границыМАУ открыла продажи билетов на рейсы для возвращения украинцев из-за границы
Укрзализныця вернет пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные рейсыУкрзализныця вернет пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные рейсы
МАУ выполнит дополнительные рейсы из пяти городов ЕвропыМАУ выполнит дополнительные рейсы из пяти городов Европы
С 17 марта Украина полностью закроет авиасообщение, - Дмитрий РазумковС 17 марта Украина полностью закроет авиасообщение, - Дмитрий Разумков
Первая партия электромобиля Mustang Mach-E почти полностью раскупленаПервая партия электромобиля Mustang Mach-E почти полностью раскуплена
МАУ сокращает рейсы в ряд европейских стран и внутри УкраиныМАУ сокращает рейсы в ряд европейских стран и внутри Украины
МАУ пока не планирует сокращать рейсы в ИталиюМАУ пока не планирует сокращать рейсы в Италию
Windrose запустит ежедневные рейсы между Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и НиколаевомWindrose запустит ежедневные рейсы между Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом
Последние новости
Подгружаем последние новости