В США авиакомпании обязали полностью возвращать деньги за отмененные рейсы

Минтранс США обязал авиакомпании страны, а также иностранных авиаперевозчиков выплачивать пассажирам деньгами полные возвраты авиабилетов за отмененные или задержанные рейсы.



Об этом говорится в руководстве к обязательным действиям, которое министерство опубликовало 3 апреля. Действие документа распространяется на авиакомпании, которые имеют в своем флоте как минимум один самолет с числом мест 30 и более.



"Хотя чрезвычайная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 повлияла на отрасль авиапутешествий, обязательство авиаперевозчиков возвращать пассажирам деньги за отмененные или значительно задержанные рейсы остается без изменений", — говорится в руководстве.



В связи с этим Минтранс будет рассматривать отказ авиакомпаний возвращать деньги как нарушение их обязательств, что может привести к действиям принудительного взыскания.



Возврат билетов только в виде ваучеров или кредитов для будущих бронирований министерство считает нарушением.



"Многие авиакомпании сократили значительное количество рейсов из-за COVID-19. В итоге пассажиры остались с билетами на отмененные или значительно задержанные рейсы и ваучерами, которые нельзя легко использовать", — подчеркнули в Минтрансе.



Ранее похожее руководство для авиакомпаний, обязывающее их проводить возврат билетов деньгами, опубликовала Европейская комиссия. При этом в Канаде возврат только в виде ваучеров для бронирования новых авиабилетов признали законным.

