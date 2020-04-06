Автогаз продолжает дешеветь на заправках

Автогаз продолжает дешеветь на заправках

За выходные (4–6 апреля ) средняя розничная цена сжиженного газа в сетях АЗС снизилась на 9 коп./л, до 10,37 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95", пишет enkorr.

Цены газа в консолидированной сети АЗС группы "Приват" снизились в среднем на 20–25 коп./л, до 9,78–9,79 грн/л. Столичная сеть KLO уменьшила цены в среднем на 20 коп./л. "Автотранс" понизила цену на 25 коп./л, до 10,43 грн/л.

На 30 коп./л автогаз подешевел в сетях "Род-Ник", "Рур Групп" и "Укргаздобыча". Сети AMIC, "БРСМ-Нафта", BVS, Chipo и Mango снизили стоимость газа на 2–15 коп./л.

Соотношение средней розничной цены газа к цене бензина А-95, по состоянию на 6 апреля, составляет 42%.

На нелегальных АЗС, по словам участников рынка, цена газа в центральных и восточных регионах опустилась до 8,30–8,40 грн/л, в Житомирской области на отдельных станциях и вовсе зафиксированы цены на уровне 7,30–7,50 грн/л, что практически соответствует расчетной цене импорта.

Как сообщалось, стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до 115 долл/тонну, а стоимость оптовых партий продукта в Украине достигла 9500 грн/т.

По мнению участников рынка, при такой оптовой цене стоит ожидать эквивалент в рознице в диапазоне примерно 8–9,5 грн/л в разных сегментах.

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