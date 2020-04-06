ТОП-5 двигателей, которые вряд ли проедут 100 000 км

ТОП-5 двигателей, которые вряд ли проедут 100 000 км

Современные двигатели, как правило, не могут похвастаться большим ресурсом, хотя они высокотехнологичные и экономичные. Поэтому при покупке автомобиля нужно внимательно изучить его силовой агрегат. Предлагаем вашему вниманию ТОП-5 двигателей, которые вряд ли проедут 100 000 км.

BMW N 63b44

С 2008 года BMW начал оснащать свои автомобили двигателем N63B44. Это первое массовое изделие баварских инженеров в жанре битурбированного V-образного бензинового мотора. Конструкция этого агрегата оказалась неудачной. При частых перегревах он может поломаться уже через 40 000 км пробега. Ресурс мотора заметно увеличивается, если ездить аккуратно.

Volkswagen 1,4 TSI

Двигатель 1,4 TSI выпускали с 2005 по 2015 год. Этим агрегатом оснащались автомобили Volkswagen (Jetta, Golf, Passat, Polo, Tiguan), Skoda (Fabia, Octavia, Rapid, Superb, Yeti), Seat (Altea, Ibiza, Leon) и Audi (A1 и A3). Замена цепи ГРМ требуется через 50-100 тыс. км.

Mercedes-Benz М271 Е18 ML/AL

Двигателем Mercedes М271 Е18 ML/AL автомобили Mercedes оснащались в 2002-2015 годах. В приводе ГРМ применена цепь, которая на первых версиях двигателей растягивалась до наступления стотысячного пробега. Позже немцы эту проблему устранили.

Ford EcoBoost

Двигатели семейства Ford EcoBoost дебютировали в 2010 году. Есть несколько вариантов объема этого мотора, начиная с 1,0 л. К сожалению, он не очень надежен. Часто приходится его ремонтировать до наступления стотысячного пробега.

Peugeot-Citroen EP6 (Prince)

PSA в создании моторов семейства Prince активно помогали инженеры компании BMW. У них рабочий объем от 1,4 до 1,6 литра. К сожалению, эти агрегаты оказались неудачными. Они потребляли много масла, страдали от раннего износа механизма ГРМ.


Максимов Віталій, Тудей

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