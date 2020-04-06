Патрульные составили админпротокол на киевлянку, которая ездила по городу со скоростью 200 км/ч и делала селфи

Патрульные Киева остановили женщину-водителя, которая в состоянии алкогольного опьянения ездила по городу со скоростью 200 км/час и снимала селфи.

Об этом сообщил в фейсбуке замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"Знакомьтесь, это Анна Краснова. Она киевлянка, любит танцевать, выпивать, а потом ездить на "Мерседесе", зарегистрированном на ее маму, со скоростью 200 километров в час, создавая угрозу жизни других водителей и пешеходов. Не знаю, знает ли Анна Краснова о судьбе другой молодой девушки из Харькова - Алены Зайцевой, которая погубила жизни шестерых украинцев и травмировала ещё семерых человек. Суд приговорил ее к 10 годам лишения свободы за это. И вместо танцев с подругами она коротает своё время в колонии. Аня любит красоваться тем, как она ездит с запредельной скоростью, и регулярно публикует видео об этом в своих социальных сетях", - написал Геращенко.

В ночь с 2-го на 3-е апреля автомобиль Красновой не остановился по требованию патрульных полицейских. После короткого преследования ее все же вынудили остановиться. Прибор для измерения алкоголя показал, что женщина управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В оотношнии нарушительницы составлен административный протокол по статье 130 КУпАП - вождение в нетрезвом виде.

Геращенко напомнил, что в Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект №2695 об усилении ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

"Если его одобрят народные депутаты, то лица, которые повторно в течении одного года будут изобличены в вождении в нетрезвом виде, вместо штрафа в 20400 гривен, могут получить 15 суток ареста. Логика этого законопроекта в том, что для таких как Анна Краснова или Алена Зайцева, заплатить 10 или 20 тысяч гривен за то, чтоб выпивать и ездить за рулём - небольшие деньги. А вот 15 суток под арестом, возможно, остановят таких как Анна Краснова или Алена Зайцева, сохранив жизнь и здоровье тысячам украинцев", - добавил замминистра.

Геращенко также отметил, что за прошлый год патрульные задержали 115 тыс. водителей, у которых были признаки алкогольного или наркотического опьянения, несмотря на предусмотренный штраф в размере более 10 тыс. гривен.

Напомним, в феврале водитель Audi на светофоре столкнула между собой Uklon, Uber и Bolt.

В 2018 году в Украине ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде.