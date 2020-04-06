Бориспольский суд оштрафовал водителя маршрутки за нарушение правил карантина (видео)
Бориспольский горрайонный суд рассмотрел 5 материалов о привлечении к административной ответственности за нарушение правил карантина. Водитель, который перевозил более 10 человек в маршрутке оштрафован на 17 тыс. гривен, еще 4 дела направлены на дополнительную проверку в батальон патрульной полиции в городе Борисполе.
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Из сюжета следует, что 19 марта 2020 года Бориспольский горрайонный суд признал виновным и наложил административное взыскание в виде штрафа в размере 17 тыс. гривен водителю маршрутки, который перевозил в салоне более 10 пассажиров.
По словам бориспольских журналистов, с 17 по 31 марта 2020 года в Бориспольский горрайонный суд получил 5 материалов о привлечении лиц к административной ответственности за нарушение правил карантина, из которых 4 дела направлены на дополнительную проверку в батальон патрульной полиции в городе Борисполе.
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