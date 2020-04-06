Бориспольский суд оштрафовал водителя маршрутки за нарушение правил карантина (видео)

Бориспольский горрайонный суд рассмотрел 5 материалов о привлечении к административной ответственности за нарушение правил карантина. Водитель, который перевозил более 10 человек в маршрутке оштрафован на 17 тыс. гривен, еще 4 дела направлены на дополнительную проверку в батальон патрульной полиции в городе Борисполе.

Об этом KV стало известно из сюжета канала “Телеканал Борисполь”, который был размещен на сервисе YouTube 3 апреля 2020 года.

Из сюжета следует, что 19 марта 2020 года Бориспольский горрайонный суд признал виновным и наложил административное взыскание в виде штрафа в размере 17 тыс. гривен водителю маршрутки, который перевозил в салоне более 10 пассажиров.

По словам бориспольских журналистов, с 17 по 31 марта 2020 года в Бориспольский горрайонный суд получил 5 материалов о привлечении лиц к административной ответственности за нарушение правил карантина, из которых 4 дела направлены на дополнительную проверку в батальон патрульной полиции в городе Борисполе.

Как сообщала ранее KV , полиция Киевщины привлекла к административной ответственности руководителей строительных гипермаркетов, которые возобновили деятельность вопреки требованиям карантина. Правоохранители столичного региона выявили нарушения требований карантина в торгово-строительных гипермаркетах городов Белая Церковь, Боярка, Буча и Бровары. Это уже не первый случай возобновления работы стройгипермаркетами в нарушение норм карантина. Должностным лицам грозит штраф в размере от 2 до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 34 тыс. до 170 тыс. гривен.