ТОП-5 самых ненадежных б/у кроссоверов

Покупка б/у кроссовера выглядит привлекательно, ведь он стоит значительно дешевле, чем новый. Однако, вам придется тратить много денег на его ремонт, если он окажется не очень надежным. Эксперты британского журнала What Car? опросили владельцев кроссоверов, и назвали 5 самых ненадежных из них.

5. Volvo XC70 (2007-2016)

У более 30% Volvo XC70 (см. фото вверху) за последний год были проблемы, которые требовали посещение автосервиса. Чаще всего приходилось ремонтировать двигатель. Также ремонтировали коробку передач, подвеску. Рейтинг надежности – 75,6%.

4. Ford Kuga (2013-2019)

Более 30% владельцев Ford Kuga сказали, что за последние 12 месяцев им приходилось посещать автосервис. Некоторые автомобили починили по гарантии, но были водители, которым пришлось заплатить за ремонт до 500 фунтов стерлингов. Рейтинг надежности Kuga – 74,5%.

За последние 12 месяцев 30% владельцев Mazda CX-5 обращались на СТО. Чаще всего приходилось ремонтировать двигатель. Также были жалобы на тормоза, аккумулятор и коробку передач. Рейтинг надежности – 72,8%.

2. Volvo XC60 (2008-2017)

44% владельцев Volvo XC60 за последний год заезжали на автосервис. Чаще всего им приходилось ремонтировать подвеску. Некоторые владельцы жаловались на двигатель и коробку передач. Рейтинг надежности – 72,4%.

1. Hyundai Santa Fe (2006-2012)

40% владельцев Hyundai Santa Fe обращались за последний год на СТО. Были проблемы с двигателем, выхлопной системой и топливной системой. Рейтинг надежности – 61,6%.