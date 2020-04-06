В Германии доля рынка электромобилей достигла 9,2 %, Tesla Model 3 — самая популярная модель

В Германии, крупнейшем в Европе авторынке, в марте 2020 года доля электромобилей достигла рекордной величины — 9,2 %. Вместе с тем общий объём автомобильного рынка Германии сократился на 37,7 % в годовом исчислении.

Самой продаваемой полностью электрической моделью была Tesla Model 3. Её продажи составили 1490 единиц, опередив реализацию Renault Zoe (1231 штука). По оценкам Федерального ведомства экономики и экспортного контроля Германии (BAFA). Также популярностью в Германии пользовались электромобили Volkswagen e-Golf, Volkswagen e-Up! и BMW i3.

Хотя автомобильный рынок Германии обрушился более чем на треть, гораздо хуже обстояли дела в Испании , где объём рынка автомобилей сократился на 69 %, во Франции (72 %) и в Италии (85 %).

Президент Союза международных автопроизводителей (VDIK) Райнхард Цирпель (Reinhard Zirpel) отменил свой предыдущий прогноз продаж автомобилей в Германии в этом году в размере 3,35 млн штук, заявив: «Теперь всё зависит от того, как долго продлится кризис и как долго будут приниматься необходимые защитные меры. Никто не знает этого в настоящее время. Вот почему мы не будем давать новый прогноз до дальнейшего уведомления».

Предполагается, что в условиях спада на автомобильном рынке Германии доля электромобилей на фоне ограниченного, но неуклонно растущего предложения может достичь 10 %.



