В Nissan обосновали отказ от «планшета» на центральной консоли концепта Ariya

В Nissan обосновали отказ от «планшета» на центральной консоли концепта Ariya

У многих современных автомобилей в области центральной консоли располагается дисплей, напоминающий планшет. Однако в Nissan, создавая концепт-кар Ariya, отказались от подобного решения в пользу нового подхода. Теперь в компании рассказали, чем обоснован уход от уже опробованной на практике схемы.

Электромобиль-кроссовер Ariya оборудован изогнутой панелью с двумя экранами, напоминающей по форме волну. Утверждается, что горизонтальная компоновка дисплея позволяет передавать информацию так, что она лучше воспринимается человеческим глазом. Кроме того, информация выводится в безопасную зону, которая находится на линии прямого взгляда водителя, ближе к дороге.

В Nissan обосновали отказ от «планшета» на центральной консоли концепта Ariya

«Дисплей в виде волны — это инновационная конструкция, в которой используется эргономичная компоновка. Такое положение дисплея не только обеспечивает хорошую читаемость информации, но и позволяет водителю без труда дотягиваться до сенсорного центрального экрана», — объясняет Nissan.

Предложенная концепция предполагает, что сведения отображаются в зоне, в которой у традиционных автомобилей находится приборная панель. Одновременно информация о работе развлекательной системы, управление микроклиматом и состояние различных систем автомобиля доступны на центральном экране. Оба дисплея вписаны в плавно изогнутую панель, которая визуально объединяет зоны размещения водителя и пассажира.

В Nissan обосновали отказ от «планшета» на центральной консоли концепта Ariya

Система позволяет «передвигать» информацию между экранами. К примеру, в любой из секций может демонстрироваться навигационная карта. Водитель может регулировать объём данных, отображаемых в каждой из зон, убирая ненужную для него информацию.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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