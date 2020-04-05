8 машин, які дуже швидко втрачають в ціні

Купуючи автомобіль в автосалоні варто враховувати, що після першого виїзду, він втрачає свою вартість. Винятком є ??тільки рідкісні та раритетні автомобілі. Однак у цій статті мова піде не про це. Серед усіх автомобілів можна виділити наступні, які швидко втрачають свою вартість.

1. Jaguar XK. Ціна на даний автомобіль впала за один рік на цілих 29,2%. Причинами такого спаду є невеликий попит через податок на розкіш і вартість палива.

2. Mini Cooper. Це авто впало в ціні за один рік на 29,3%. Це сталося через завищену первісну вартість, що породило маленький попит відповідно. Крім того, автомобіль не відрізняється практичністю і універсальністю.

3. BMW 5 серії. Зменшився в ціні на 29,4%. Це не дивно, адже зараз автолюбителі віддають більше перевагу не легковим преміальним автомобілям, а кроссоверам і позашляховикам. Поряд з цим падає і пропозиція.

4. Mercedes-Benz S класу. Втратив в ціні 32,4%. Автомобіль відрізняється дорожнечею, власнику доведеться заплатити податок на розкіш і постійно оплачувати дороге обслуговування.

5. Volvo S80. Втратила у вартості 32,6%. На це вплинуло дороге обслуговування, в тому числі і дорогі запчастини. Ці фактори призвели до зниження попиту на автомобіль на вторинному ринку. Крім того, на цей автомобіль встановлена ??завищена ціна в автосалонах.

6. BMW X5. За один рік втратив в ціні 33,0%. На це вплинули всі ті ж великі ціни на запчастини і обслуговування авто. Багато любителів даної марки перейшли на використання інших авто.

7. Chevrolet Malibu. Впав в ціні на 33,5%. На це авто був дуже низький попит. Пропозицій про продаж “Малібу” в три рази більше, ніж попит.

8. Cadillac CST. Втратив 35,2% у вартості за рік експлуатації. Причиною є завищена ціна, через що такий автомобіль не вигідно купувати. За ці ж гроші можна купити транспорт і покращий.