Украинец переделал Opel Astra в кабриолет без дверей

В Украине на продажу за 8 000 долларов выставили уникальный самодельный кабриолет. Житель Черниговской области сделал его на базе Opel Astra первого поколения.

Astra первого поколения подверглась очень серьезным изменениям. У нее срезали крышу, и установили мягкий верх, который легко открывается и закрывается. Дверей у этого автомобиля нет.

Салон перетянули черно-желтой кожей. Кабриолет получил усилитель руля, климат-контроль, электрические стеклоподъемники, подогрев сидений, подогрев зеркал, мультируль и аудиосистему.

Под капотом располагается 1,8 л бензиновый двигатель мощностью 115 л. с. В, который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Несмотря на то, что за основу взята Astra первого поколения, которую выпускали в 1991-1997 годах, самодельный кабриолет находится в хорошем состоянии. Пробег составляет всего 10 000 км. Для "Астры" это небольшая цифра.

На наш взгляд получился интересный кабриолет. Правда, из-за отсутствия дверей на нем можно, наверное, ездить только летом.