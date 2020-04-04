Абсолютно новый Tiguan: первое фото из неожиданного источника.

Босс «Фольксвагена» Герберт Дисс, как и подавляющее большинство европейцев, перешел на удаленный режим работы. Он выложил в соцести фотографию «из самоизоляции», на которой крайне любопытен второй план.

Абсолютно новый Tiguan: первое фото из неожиданного источника.

На большом экране изображен кроссовер, которого в текущей гамме концерна нет. Это – будущий Volkswagen Tiguan третьего поколения. Сейчас модель находится на стадии согласования дизайна. Вероятно, на фото близкий к товарному варианту образец. Однако до выхода паркетника остается еще года три. Нет никаких сомнений в том, что засветили его сейчас абсолютно осознанно.

Пока же на повестке дня рестайлинг текущего поколения. Машину уже не единожды видели без камуфляжа. Автомобиль обретет переднюю часть кузова в стиле последнего «Гольфа» и новые опции. На прошедшем виртуально Женевском автосалоне Tiguan не показали, Париж отменен, так что премьера, полагаем, состоится онлайн будущим летом.

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