“Укрзализныця” начала бесплатно подвозить служебными поездами сотрудников ГСЧС

На время карантина “Укрзализныця” будет подвозить к местам работы и обратно своими служебными поездами работников ГСЧС. Такое решение было принято руководством компании и согласовано с Мининфраструктуры. Все расходы по организации перевозок “Укрзализныця” берет на себя. Проезд для сотрудников ГСЧС бесплатный.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы АО “Укрзализныця” (*).

Основанием для проезда спасателей является служебное удостоверение. Кроме того, обязательным условием является наличие средств индивидуальной защиты, в частности маски или респиратора и перчаток.

В настоящее время согласован и курсирует целый перечень служебных поездов для подвоза железнодорожников к своим рабочим местам. Такие маршруты организованы на всех железных дорогах, кроме Львовской и Южной, где подвоз работников осуществляется автотранспортом.

Более подробная информация о маршрутах и ??расписании движения служебных поездов “Укрзализныци” будет предоставляться органам местной власти для доведения до сведения медиков и полицейских. Для уточнения графика движения поездов можно обращаться по телефону горячей линии Укрзализныци 0800503111 и в Messenger официальной страницы “Укрзализныци” в Facebook.

Напомним, с 31 марта “Укрзализныця” начала осуществлять бесплатные перевозки медицинских сотрудников служебными поездами. Перечень маршрутов и количество мест, необходимых для перевозки, были рассчитаны на основе данных от местных органов власти.