“Укрзализныця” начала бесплатно подвозить служебными поездами сотрудников ГСЧС
На время карантина “Укрзализныця” будет подвозить к местам работы и обратно своими служебными поездами работников ГСЧС. Такое решение было принято руководством компании и согласовано с Мининфраструктуры. Все расходы по организации перевозок “Укрзализныця” берет на себя. Проезд для сотрудников ГСЧС бесплатный.
Об этом
Основанием для проезда спасателей является служебное удостоверение. Кроме того, обязательным условием является наличие средств индивидуальной защиты, в частности маски или респиратора и перчаток.
В настоящее время согласован и курсирует целый перечень служебных поездов для подвоза железнодорожников к своим рабочим местам. Такие маршруты организованы на всех железных дорогах, кроме Львовской и Южной, где подвоз работников осуществляется автотранспортом.
Более подробная информация о маршрутах и ??расписании движения служебных поездов “Укрзализныци” будет предоставляться органам местной власти для доведения до сведения медиков и полицейских. Для уточнения графика движения поездов можно обращаться по телефону горячей линии Укрзализныци 0800503111 и в Messenger
Напомним, с 31 марта “Укрзализныця” начала осуществлять бесплатные перевозки медицинских сотрудников служебными поездами. Перечень маршрутов и количество мест, необходимых для перевозки, были рассчитаны на основе данных от местных органов власти.
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