Кабмин разрешил городским перевозчикам брать пассажиров по количеству сидячих мест

Кабинет министров разрешил городским перевозчикам увеличить количество пассажиров до количества сидячих мест в транспорте.

Соответствующее постановление №255 от 2 апреля опубликовано на сайте правительства.

При этом водители и пассажиры во время таких перевозок должны иметь средства индивидуальной защиты: респираторы или защитные маски, в том числе изготовленные самостоятельно.

"Количество пассажиров должно быть в пределах количества мест для сидения, предусмотренного технической характеристикой городского электрического (трамвай, троллейбус) и автомобильного транспортного средства, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах", - говорится в документе.

Напомним, с 18 марта и на время карантина в Киеве анонсировали допуск в пассажирский наземный транспорт исключительно в масках. Кроме того по всей Украине, в каждом трамвае, троллейбусе и автобусе не должно быть больше 10 пассажиров одновременно. В ряде городов также отменили льготы в общественном транспорте, чтобы мотивировать пожилых людей оставаться дома.

Позже Кабмин разрешил перевозить в общественном транспорте больше 10 человек - сообщалось, что может быть заполнено 50% мест для сиденья.