Volkswagen Atlas обрел оффроуд пакет в США.

Семиместный гигант Volkswagen Atlas тот еще «проходимец»: тяжелый, с огромной базой, типично кроссоверной схемой трансмиссии, а в США еще и переднеприводный в базовой версии. Однако машину одарили «внедорожным» пакетом.

Volkswagen Atlas обрел оффроуд пакет в США.

В апреле или мае для заказа станет доступен пакет Basecamp стоимостью от 2500 долларов. В минимальную цену входят пластиковый обвес кузова и металлические накладки на бамперы и пороги. Еще в тысячу обойдется комплект представленных на фотографиях дисков. Их диагональ всего 17 дюймов, что для гиганта «Атласа» откровенно мало, однако благодаря удачному дизайну маломерками они не смотрятся.

Volkswagen Atlas обрел оффроуд пакет в США.

Дополнительно можно заказать шины all-terrain размерности 245/70 R17 (тоже представлены на снимках). Их цена не сообщается. Пакет Basecamp не сочетается со спортивным декором R-Line и дополнительно выделяет машину шильдиками на передних крыльях.

Volkswagen Atlas обрел оффроуд пакет в США.

В США популярность «Атласа» серьезно растет: с 27,1 тысячи автомобилей в 2017 году до 81,5 тысячи в 2019-м. «Внедорожный» вариант наверняка добавит еще продаж.

Volkswagen Atlas обрел оффроуд пакет в США.
Volkswagen Atlas обрел оффроуд пакет в США

Его стоимость составляет от 2500 долларов.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Volkswagen.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Во Львовской области в ДТП с микроавтобусом и легковушкой погибли три человекаВо Львовской области в ДТП с микроавтобусом и легковушкой погибли три человека
В Харькове пять человек пострадали в тройном ДТП с участием патрульныхВ Харькове пять человек пострадали в тройном ДТП с участием патрульных
На Киевском шлюзе открылась навигацияНа Киевском шлюзе открылась навигация
Под Тетиевым на Киевщине активисты поймали фуру со львовским мусором (фото)Под Тетиевым на Киевщине активисты поймали фуру со львовским мусором (фото)
В Кропивницком закрыли 4 маршрута общественного транспорта из-за обнаружения коронавируса у водителяВ Кропивницком закрыли 4 маршрута общественного транспорта из-за обнаружения коронавируса у водителя
Блок рекламы


Похожие новости
Роналду приобрел за 9,5 млн евро лимитированную модель BugattiРоналду приобрел за 9,5 млн евро лимитированную модель Bugatti
Audi и Volkswagen cменили логотипыAudi и Volkswagen cменили логотипы
2023 року з’явиться найдешевший електромобіль Volkswagen2023 року з’явиться найдешевший електромобіль Volkswagen
Volkswagen Golf предстал в трех заряженных версиях.Volkswagen Golf предстал в трех заряженных версиях.
Баги первого электромобиля Volkswagen исправляют 10 000 инженеров
Volkswagen сделал электрический Golf для гонокVolkswagen сделал электрический Golf для гонок
Volkswagen показал новые изображения свежего Caddy.Volkswagen показал новые изображения свежего Caddy.
Volkswagen запатентовал дизайн легкого пикапа.Volkswagen запатентовал дизайн легкого пикапа.
Volkswagen планирует выпустить 1,5 млн электромобилей к 2025 годуVolkswagen планирует выпустить 1,5 млн электромобилей к 2025 году
Volkswagen представила концепт робота для автономной зарядки электромобиляVolkswagen представила концепт робота для автономной зарядки электромобиля
Последние новости
Подгружаем последние новости