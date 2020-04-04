Volkswagen Atlas обрел оффроуд пакет в США.

Семиместный гигант Volkswagen Atlas тот еще «проходимец»: тяжелый, с огромной базой, типично кроссоверной схемой трансмиссии, а в США еще и переднеприводный в базовой версии. Однако машину одарили «внедорожным» пакетом.

В апреле или мае для заказа станет доступен пакет Basecamp стоимостью от 2500 долларов. В минимальную цену входят пластиковый обвес кузова и металлические накладки на бамперы и пороги. Еще в тысячу обойдется комплект представленных на фотографиях дисков. Их диагональ всего 17 дюймов, что для гиганта «Атласа» откровенно мало, однако благодаря удачному дизайну маломерками они не смотрятся.

Дополнительно можно заказать шины all-terrain размерности 245/70 R17 (тоже представлены на снимках). Их цена не сообщается. Пакет Basecamp не сочетается со спортивным декором R-Line и дополнительно выделяет машину шильдиками на передних крыльях.

В США популярность «Атласа» серьезно растет: с 27,1 тысячи автомобилей в 2017 году до 81,5 тысячи в 2019-м. «Внедорожный» вариант наверняка добавит еще продаж.

Его стоимость составляет от 2500 долларов.