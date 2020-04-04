Новый бюджетный автомобиль Honda - первые подробности

Новая Honda — событие нечастое, от этого еще более интересное. К тому же сегодняшний герой — стильный автомобиль за небольшие деньги

Вообще мы с Вами знаем не так много бюджетных моделей Honda. Что, тем не менее, вовсе не отменяет факта их существования. В компании даже поделились деталями о новом поколении Honda N-One.

Это небольшой автомобиль, дизайн которого напоминает маленький хэтчбек N360 (1967-72 гг). Как стало известно, и в новой генерации машина длиной менее 3,4 м сохранит эту преемственность.

На данный момент новую модель Хонда показали на единственном изображении. Скорее, это даже рисунок. Но даже благодаря ему мы можем приблизительно понимать форму кузова. Скорее всего, новинка в общем и целом будет напоминать предшественника. Его фото Вы найдете ниже.