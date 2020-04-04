Новый бюджетный автомобиль Honda - первые подробности

Новая Honda — событие нечастое, от этого еще более интересное. К тому же сегодняшний герой — стильный автомобиль за небольшие деньги

Вообще мы с Вами знаем не так много бюджетных моделей Honda. Что, тем не менее, вовсе не отменяет факта их существования. В компании даже поделились деталями о новом поколении Honda N-One.

Это небольшой автомобиль, дизайн которого напоминает маленький хэтчбек N360 (1967-72 гг). Как стало известно, и в новой генерации машина длиной менее 3,4 м сохранит эту преемственность.

Honda

На данный момент новую модель Хонда показали на единственном изображении. Скорее, это даже рисунок. Но даже благодаря ему мы можем приблизительно понимать форму кузова. Скорее всего, новинка в общем и целом будет напоминать предшественника. Его фото Вы найдете ниже.

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