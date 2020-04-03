В Украине создали бронетранспортер "Отаман 6x6" по стандартам НАТО

В СМИ появилась информация о том, что в Украине появилась новая уникальная военная техника. Сообщается, что разработка сочла в себе инновационный подход и материалы, которые используют для изготовления техники в НАТО и Евросоюзе.

Известно, что частная украинская компания выпустила боевую машину «Отаман 6×6», которая воплотила в реальность новейшие тенденции развития бронетехники.

Сейчас бронетранспортер проходит испытания. «Отаман» станет своеобразным ноу-хау в рядах Вооруженных Сил Украины, так как имеет следующие характеристики:

  • повышенная бронезащита;
  • повышенная устойчивость к минам;
  • повышенная грузоподъемность (можно установить дополнительную броню и тяжелое вооружение);
  • модульность и высокий уровень цифровизации.

Однако главной «изюминкой» «Отамана» является своеобразность размещения внутри машины — двигательная установка расположена впереди, а места для экипажа находятся сзади. Авто предназначено для эксплуатации 3-4 военными — командующим, водителем-механиком и операторов вооружения.

Бронетранспортер оснащен 30-миллиметровой пушкой, которая может совершить до 330 выстрелов в минуту. Также на борту имеется пулемет и гранатомет.

Украинский «Отаман» был изготовлен по стандартам НАТО для STANAG 4569.

Таким образом, уникальная конструкция и характеристики украинского бронетранспортера «Отаман 6×6» делают авто главным претендентом для военного оснащения Морской пехоты Украины.

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