Украинцев предупредили о «проблемах» с растаможкой автомобилей

Желающим «подешевле» растаможить автомобиль, указывая заниженную стоимость транспортного средства, подготовили сюрприз.

Теперь в распоряжении таможни будут сведения о реальной стоимости каждой машины, а также комплектующих, ввозимых из других стран. Эти данные будут поступать в онлайн-режиме.

Новая система начнет свою работу в 2021 году. До этого момента сотрудники таможни по-прежнему будут вручную отправлять запрос в государство-экспортеры для выяснения стоимости товаров, которые ввозятся в Украину.

Украинцев предупредили о «проблемах» с растаможкой автомобилей 1

В данное время происходит тестирование системы, получившей название NCTS. Испытания прошли в пунктах в Киевской области и аэропорту «Борисполь». Об этом сообщил сайт «Новой таможни».

В то же время, после запуска данной системы представители бизнеса больше не будут испытывать необходимость проходить оформление отдельных деклараций при транзите между 35-ти государствами.

После того, как будут завершены все тесты NCTS, Украина сможет стать участником Конвенции о процедуре общего транзита.

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