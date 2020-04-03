Электромобиль Lucid Air проехал 640 км без подзарядки

Электромобиль Lucid Air проехал 640 км без подзарядки

Американский автопроизводитель Lucid Motors, который готовится к официальной премьере своей первой серийной модели — седана Lucid Air — рассказал об испытаниях прототипа в условиях реального трафика. В путешествии по США новинка смогла проехать более 640 км на одном заряде батареи.

Инженеры Lucid Motors проделали путь из Сан-Франциско в Лос-Анджелес. Маршрут составил 400 миль (около 643 км) и за время поездки электромобиль потребовалось зарядить лишь один раз: выехав из штаб-квартиры в Силиконовой долине, к вечеру машина прибыла на пляж Санта-Моника — по дороге участники пробега останавливались в Сан-Луис-Обиспо, где дозаправлялся автомобиль сопровождения.

Во второй день, зарядив за ночь электромобиль, экипаж Lucid Air побывал в Голливуде и проехал через Беверли-Хиллз, а финишной точкой маршрута стал мост Золотые Ворота. Туда участники пробега прибыли на двух электромобилях — к первой машине на другом прототипе присоединился глава Lucid Motors Питер Роулинсон.

Напомним, флагманская модификация Lucis Air должна получить два электродвигателя суммарной мощностью 1 000 л.с., полный привод и батарею на 130 кВт·ч. Ожидается, что новинка будет поддерживать зарядные станции мощностью до 500 кВт, а сама бортовая электрика будет работать под напряжением 900 В.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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