Первый электрический Bentley получит необычный кузов.

Bentley, как и все мировые автопроизводители, тоже смотрит в сторону гибридов и электромобилей. Первые появятся у каждой из моделей бренда к 2023 году. А вот первый чистый электромобиль выйдет только в 2025-м. Это, конечно, если в мире не случится очередных потрясений вроде нынешней эпидемии, обрушившей все существовавшие планы.

Британское издание autocar.co.uk разузнало, что у первого «зеленого» Bentley будет не самый стандартный кузов. Формально компания построит классический седан с четырьмя дверями. Однако он будет с увеличенным дорожным просветом (читай: кроссовер). Электромобиль станет отдельной моделью в линейке. Таким образом, развеян слух о том, что его соорудят в кузове вседорожника Bentayga.

По предварительной информации, запас хода на одном заряде батареи составит более 550 километров, а при постоянной скорости 100-105 км/ч машина сумеет проехать пять часов. Иные технические подробности неизвестны. Зато объявлено, что вслед за заслуженным V8 объемом 6,75 литра скоро уйдет в отставку и мотор W12 6.0.