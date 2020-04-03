Под Тетиевым на Киевщине активисты поймали фуру со львовским мусором (фото)

Группа активистов за пределами мусорного полигона на территории Тетиевской городской объединенной территориальной общины (ОТГ) остановила грузовик с львовскими номерами. Согласно накладной, он якобы перевозил твердые бытовые отходы из Львова на полигон в Тетиев.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице председателя Тетиевской городской ОТГ Руслана Майструка.

"Ситуация с “львовским мусором” вновь получила продолжение. Теперь вдумайтесь в логику последующих действий. Средь бела дня группа активистов в полном составе (видно жили на трассе), чисто случайно! на дороге, за пределами полигона останавливает фуру со львовскими номерами”, – написал Майструк.

По его словам, водитель остановился и показал активистам накладную, в которой было указано, что отправителем является компания из Львова “Санком-Львов” груз – ТБО (твердые бытовые отходы), адрес получения – полигон Тетиев, ул. Гуменюка. Майструк подчеркнул, что по этому адресу мусорный полигон не располагается.

По словам главы Тетиевской ОТГ, “никаких соглашений со сторонними компаниями за пределами Тетиевской общины на захоронение нет и не будет”. Он отметил, что этим вопросом уже занимается полиция.

Напомним, что в январе 2019 года два грузовых автомобиля “DAF” работники полиции обнаружили во время разгрузки на стихийной незаконной свалке в Барышевском районе Киевской области. Полицейские проверяют наличие сопроводительных документов, решается вопрос о задержании грузовиков.

Фото: Facebook-страница Руслана Майструка