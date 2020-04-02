Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ семь модернизированных БМП

Вторую неделю предприятие работает в особом режиме в связи с карантином.

Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", передало Министерству обороны семь отремонтированных и модернизированных боевых машин пехоты (БМП), из них пять единиц БМП-1 и две - БМП-2.

Об этом сообщается на сайте "Укроборонпрома".

Отмечается, что специалисты возобновили боеспособность всех систем и агрегатов БМП, заменили неисправные приборы, проверили работу вооружения и тому подобное.

Ремонтные работы осуществлены в рамках договора на выполнение государственного оборонного заказа, который был заключен осенью 2018 сроком на два года.

"Уже вторую неделю мы работаем в особом режиме в связи с карантином и режимом чрезвычайной ситуации в стране. Как и на других предприятиях "Укроборонпрома", на ЖБТЗ действует строгий режим соблюдения санитарно-гигиенических мероприятий, работники завода обеспечены средствами личной защиты, ведем постоянное информирование о том, как снизить риски заболевания коронавирус. Ради сохранение здоровья работников, сейчас привлекаются только те специалисты, которые являются критически важными на своих участках ", - отметил директор ЖБТЗ Алексей Жуковец.

"Укроборонпром" отчитался об успешных испытаниях корпусов БТРов, в которых нашли трещины

Он подчеркнул, что даже в условиях карантина предприятие вовремя выполнило свои обязательства.

Фото: ukroboronprom.com.ua

Напомним, в декабре прошлого года "Укроборонпром" возобновил сорванный контракт на 45 бронетранспортеров БТР-4Е.