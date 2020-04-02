Из классического Alfa Romeo сделают 525-сильный электромобиль

Для создания GT Electric специалисты Totem Automobili полностью разобрали Alfa Romeo GT Junior 1300/1600 и оставили для рестомода только 10 процентов оригинального шасси; после его усилили стальным каркасом безопасности и оснастили новыми подрамниками с регулируемыми стойками Bilstein Clubsport и подвеской из алюминия, а также дополнительными бамперами спереди и сзади. Кузов рестомода сделан полностью из углепластика.

Из классического Alfa Romeo сделают 525-сильный электромобиль

Totem Automobili

GT Electric должен получить электродвигатель, способный выдавать 525 лошадиных сил и 938 Нм крутящего момента, и литий-ионную батарею емкостью 50,4 киловатт-часа, которая весит 350 килограммов. Запас хода машины, как ожидается, составит около 320 километров. С места до 100 километров в час электромобиль, согласно разработчикам, сможет разгоняться за 3,4 секунды.

Totem Automobili планировала, что Gt Electric официально дебютирует на Фестивале скорости в Гудвуде этим летом, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли, и пока неизвестно, дождется ли компания данного мероприятия или же примет решение провести онлайн-презентацию новинки.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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