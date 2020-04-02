Hyundai Creta вместит семерых.

Hyundai Creta – типичный представитель кроссоверов сегмента В: с комфортом везет четверых, но пять человек в салоне уже перебор. В Индии, однако, своя система ценностей, а потому для местного рынка корейцы решили сделать «Крету» побольше.

Появившийся в сети шпионский снимок свидетельствует: скоро на местном рынке появится удлиненная версия Hyundai Creta. И, скорее всего, у нее будет третий ряд сидений в багажнике. Чуда, конечно, не случится: с учетом габаритов на галерку можно будет посадить даже не каждого ребенка. Тем не менее, для больших индийских семей такой вариант окажется интересным.

По предварительной информации, машина станет длиннее всего на 30 миллиметров. Обратите также внимание на слегка завышенную линию крыши. Ожидается, что автомобиль поступит в продажу в начале 2021 года. В Индии на него будут ставить 115-сильные моторы 1.5, бензиновый атмосферник и турбодизель, а также бензиновый 1.4 турбо в 140 л.с. Привод только передний, зато коробок передач целая россыпь: механика, автомат, вариатор и преселектив.