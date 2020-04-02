Где в Украине можно провести антисептическую обработку автомобиля

В сети автосервисных центров Украинской Автомобильной Корпорации теперь доступна услуга, благодаря которой каждый автовладелец сможет быть уверенным в чистоте салона своего автомобиля и безопасности для пассажиров.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с вирусом COVID-19, когда личная гигиена и соблюдение простых правил могут обезопасить от заболевания, очень важна чистота салона автомобиля. Речь идет не только о визуальной чистоте сидений или элементов отделки. Прежде всего надо быть уверенным, что и салон, и элементы систем кондиционирования и вентиляции, не являются потенциальными очагами для распространения болезни.

Именно для того, чтобы клиенты автосервисных центров Корпорации УкрАВТО были защищены от рисков, связанных с необходимостью соблюдения чистоты в салоне автомобиля, в ассортименте услуг появилась антисептическая обработка автомобиля. Дезинфекции подлежат такие важные элементы, как воздуховоды и элементы системы кондиционирования. Кроме этого, по желанию клиента, можно заказать дополнительную обработку поверхностей интерьера и элементов отделки. При этом все работы выполняются высококвалифицированным персоналом с применением антисептического средства TERASEPT. В зависимости от технологических возможностей автосервисного центра, нанесение и распыление антисептического средства осуществляется с использованием парогенераторов, что обеспечивает надежный результат. Что же касается стоимости новой услуги, то базовая обработка дезинфицирующим средством обойдется от 450 грн., что более чем доступно, если речь идет о безопасности и здоровье.