В Фастове на Киевщине со 2 апреля изменено расписание маршрутных такси (расписание, схемы движения)

В Фастове на Киевщине со 2 апреля изменено расписание маршрутных такси (расписание, схемы движения)

С завтрашнего дня, 2 апреля 2020 года, в Фастове Киевской области маршрутные такси будут курсировать по измененному расписанию.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице Фастовского горсовета в соцсети Фейсбук. 

Маршрутные такси будут ходить по следующему расписанию:

№1 “Кадлубица – Фастовская ЦРБ” 07.15

№1 “Привокзальная площадь – Фастовская ЦРБ – Кадлубица” 17.15

№2 “Унава – Фастовская ЦРБ” 07.45

№2 “Привокзальная площадь – Унава” 17.45

№3 “Заречье – Фастовская ЦРБ” 07.30

№3 “Привокзальная площадь – Фастовская ЦРБ – Заречье” 17.30

№4 “Мироновский парк – Фастовская ЦРБ” 07.30

№4 “Привокзальная площадь – Мироновский парк” 17.30

№10 “Снигиревка – Фастовская ЦРБ” 08.00

№10 “Фастовская ЦРБ – Привокзальная площадь – Снигиревка” 18.00

Напомним, с 23 марта в Фастове была прекращена работа общественного транспорта. Лица, обеспечивающие жизнедеятельность города и имеющие соответствующие специальные билеты-пропуска, удостоверения личности и средства индивидуальной защиты могли пользоваться определенными маршрутами транспорта.

Фото: фейсбук горсовета Фастова


Александр Кравченко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Автосервисам разрешили работать во время карантинаАвтосервисам разрешили работать во время карантина
Въезжать и выезжать из Киева на частном легковом автотранспорте можно только через КПП (документ)Въезжать и выезжать из Киева на частном легковом автотранспорте можно только через КПП (документ)
На Киевском шлюзе открылась навигацияНа Киевском шлюзе открылась навигация
В Харькове пять человек пострадали в тройном ДТП с участием патрульныхВ Харькове пять человек пострадали в тройном ДТП с участием патрульных
В Кропивницком закрыли 4 маршрута общественного транспорта из-за обнаружения коронавируса у водителяВ Кропивницком закрыли 4 маршрута общественного транспорта из-за обнаружения коронавируса у водителя
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве с 1 апреля на 17 улицах снова разрешено ездить со скоростью 80 км/чВ Киеве с 1 апреля на 17 улицах снова разрешено ездить со скоростью 80 км/ч
На Киевщине в ДТП с грузовиком и автобусами двое людей погибли и четверо пострадали (фото)На Киевщине в ДТП с грузовиком и автобусами двое людей погибли и четверо пострадали (фото)
Служба такси Opti будет бесплатно возить медиков на работу в шести городах УкраиныСлужба такси Opti будет бесплатно возить медиков на работу в шести городах Украины
Вслед за Киевом работу общественного транспорта “для всех” прекратили в ФастовеВслед за Киевом работу общественного транспорта “для всех” прекратили в Фастове
С сегодняшнего дня на улицах Паторжинского и Сретенской в Киеве ограничат движение (схемы)С сегодняшнего дня на улицах Паторжинского и Сретенской в Киеве ограничат движение (схемы)
Службы такси Uber и Bolt будут бесплатно перевозить врачей во время карантинаСлужбы такси Uber и Bolt будут бесплатно перевозить врачей во время карантина
В Киеве с 10 апреля ограничат движение по мосту Патона из-за ремонтных работВ Киеве с 10 апреля ограничат движение по мосту Патона из-за ремонтных работ
Китайцы создадут в Севилье службу беспилотных аэротаксиКитайцы создадут в Севилье службу беспилотных аэротакси
В Фастове перекрыли железную дорогу из-за отмены электричекВ Фастове перекрыли железную дорогу из-за отмены электричек
Waymo приостановила работу сервисов роботакси из-за коронавирусаWaymo приостановила работу сервисов роботакси из-за коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости