В Фастове на Киевщине со 2 апреля изменено расписание маршрутных такси (расписание, схемы движения)

С завтрашнего дня, 2 апреля 2020 года, в Фастове Киевской области маршрутные такси будут курсировать по измененному расписанию.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице Фастовского горсовета в соцсети Фейсбук.

Маршрутные такси будут ходить по следующему расписанию:

№1 “Кадлубица – Фастовская ЦРБ” 07.15

№1 “Привокзальная площадь – Фастовская ЦРБ – Кадлубица” 17.15

№2 “Унава – Фастовская ЦРБ” 07.45

№2 “Привокзальная площадь – Унава” 17.45

№3 “Заречье – Фастовская ЦРБ” 07.30

№3 “Привокзальная площадь – Фастовская ЦРБ – Заречье” 17.30

№4 “Мироновский парк – Фастовская ЦРБ” 07.30

№4 “Привокзальная площадь – Мироновский парк” 17.30

№10 “Снигиревка – Фастовская ЦРБ” 08.00

№10 “Фастовская ЦРБ – Привокзальная площадь – Снигиревка” 18.00

Напомним, с 23 марта в Фастове была прекращена работа общественного транспорта. Лица, обеспечивающие жизнедеятельность города и имеющие соответствующие специальные билеты-пропуска, удостоверения личности и средства индивидуальной защиты могли пользоваться определенными маршрутами транспорта.

Фото: фейсбук горсовета Фастова