В Фастове на Киевщине со 2 апреля изменено расписание маршрутных такси (расписание, схемы движения)
С завтрашнего дня, 2 апреля 2020 года, в Фастове Киевской области маршрутные такси будут курсировать по измененному расписанию.
Об этом
Маршрутные такси будут ходить по следующему расписанию:
№1 “Кадлубица – Фастовская ЦРБ” 07.15
№1 “Привокзальная площадь – Фастовская ЦРБ – Кадлубица” 17.15
№2 “Унава – Фастовская ЦРБ” 07.45
№2 “Привокзальная площадь – Унава” 17.45
№3 “Заречье – Фастовская ЦРБ” 07.30
№3 “Привокзальная площадь – Фастовская ЦРБ – Заречье” 17.30
№4 “Мироновский парк – Фастовская ЦРБ” 07.30
№4 “Привокзальная площадь – Мироновский парк” 17.30
№10 “Снигиревка – Фастовская ЦРБ” 08.00
№10 “Фастовская ЦРБ – Привокзальная площадь – Снигиревка” 18.00
Напомним, с 23 марта в Фастове была прекращена работа общественного транспорта. Лица, обеспечивающие жизнедеятельность города и имеющие соответствующие специальные билеты-пропуска, удостоверения личности и средства индивидуальной защиты могли пользоваться определенными маршрутами транспорта.
Фото: фейсбук горсовета Фастова