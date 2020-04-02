Кличко отчитался, сколько жителей Киева пользуются общественным транспортом по спецпропускам (видео)

Кличко отчитался, сколько жителей Киева пользуются общественным транспортом по спецпропускам (видео)

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, сколько людей пользуются общественным транспортом по специальным пропускам – ежедневно это более 40 тыс. пассажиров. Это медики, сотрудники полиции и спасатели, работники стратегических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

“После закрытия метрополитена в столице все нагрузки взял на себя наземный общественный транспорт, работающий сегодня в ограниченном режиме. Только по спецбилетам. Ежедневно он перевозит более 40 тыс. пассажиров. Это медики, сотрудники полиции и спасатели, работники стратегических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города. Мы в оперативном режиме отслеживаем ситуацию. И там, где необходимо, увеличиваем количество транспорта. А также – меняем маршруты”, – сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

В частности, для удобства жителей Троещины увеличили количество единиц подвижного состава – запустили 2 дополнительных троллейбусных маршрута и один автобусный.

Также мэр Киева поблагодарил социально ответственный бизнес за помощь.

Например, сервис Shuttle Heroes разработал бесплатные маршруты для медицинских работников. Этот сервис будет доступен пользователям с промокодами. Их распространят через администрации больниц с помощью SMS и через платформу HELSI.ME. Пользователи смогут заказать место в шаттле через приложения Uber и Uber Shuttle. В столице маршруты для медиков охватят транспортное сообщение, в частности, с опорными учреждениями, где лечат больных коронавирусом.

Как сообщала KV, с 31 марта “Укрзализныця” начала осуществлять бесплатные перевозки медицинских сотрудников служебными поездами. Перечень маршрутов и количество мест, необходимых для перевозки, были рассчитаны на основе данных от местных органов власти.

Напомним, в Киевской области по состоянию на утро 1 апреля 2020 года официально подтверждено 57 случаев заболевания коронавирусом. Среди них – два ребенка. Один человек выздоровел, трое – умерли. 

Сегодня, 1 апреля, KV сообщала, что уже 132 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. Только за минувшие сутки количество больных киевлян увеличилось на 25 человек. Большинство из них заразились внутри страны.

Фото: KV


Сергей Албул, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Автосервисам разрешили работать во время карантинаАвтосервисам разрешили работать во время карантина
Въезжать и выезжать из Киева на частном легковом автотранспорте можно только через КПП (документ)Въезжать и выезжать из Киева на частном легковом автотранспорте можно только через КПП (документ)
На Киевском шлюзе открылась навигацияНа Киевском шлюзе открылась навигация
В Харькове пять человек пострадали в тройном ДТП с участием патрульныхВ Харькове пять человек пострадали в тройном ДТП с участием патрульных
В Кропивницком закрыли 4 маршрута общественного транспорта из-за обнаружения коронавируса у водителяВ Кропивницком закрыли 4 маршрута общественного транспорта из-за обнаружения коронавируса у водителя
Блок рекламы


Похожие новости
Въезжать и выезжать из Киева на частном легковом автотранспорте можно только через КПП (документ)Въезжать и выезжать из Киева на частном легковом автотранспорте можно только через КПП (документ)
Киевский автосервис обещает бесплатно ремонтировать автомобили медиков до конца карантина (видео)Киевский автосервис обещает бесплатно ремонтировать автомобили медиков до конца карантина (видео)
Несмотря на карантин и выходные, в Киеве активно эвакуируют автомобили, нарушающие правила парковки (видео)Несмотря на карантин и выходные, в Киеве активно эвакуируют автомобили, нарушающие правила парковки (видео)
Кличко заявил о фактической остановке с 23 марта в Киеве работы общественного транспорта (видео)Кличко заявил о фактической остановке с 23 марта в Киеве работы общественного транспорта (видео)
"Укрзализныця" назначила эвакуационный рейс из Киева в Ригу и обратно"Укрзализныця" назначила эвакуационный рейс из Киева в Ригу и обратно
Сегодня, 19 марта, патрульные Киева уже 5 раз выезжали на вызовы из-за перекрытия движения общественного транспортаСегодня, 19 марта, патрульные Киева уже 5 раз выезжали на вызовы из-за перекрытия движения общественного транспорта
Столичные власти рассматривают вопрос о возобновлении работы метро, но с ограничениями (видео)Столичные власти рассматривают вопрос о возобновлении работы метро, но с ограничениями (видео)
В “Киевпастрансе” прокомментировали невыполнение карантинных требований (видео)В “Киевпастрансе” прокомментировали невыполнение карантинных требований (видео)
На ряде улиц Киева ограничат движение в связи с масштабным ремонтом дорог (список, сроки)На ряде улиц Киева ограничат движение в связи с масштабным ремонтом дорог (список, сроки)
Украина рассматривает возможность вывоза украинцев из-за рубежа ж/д транспортом, - КриклийУкраина рассматривает возможность вывоза украинцев из-за рубежа ж/д транспортом, - Криклий
Последние новости
Подгружаем последние новости