Кличко отчитался, сколько жителей Киева пользуются общественным транспортом по спецпропускам (видео)

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, сколько людей пользуются общественным транспортом по специальным пропускам – ежедневно это более 40 тыс. пассажиров. Это медики, сотрудники полиции и спасатели, работники стратегических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“После закрытия метрополитена в столице все нагрузки взял на себя наземный общественный транспорт, работающий сегодня в ограниченном режиме. Только по спецбилетам. Ежедневно он перевозит более 40 тыс. пассажиров. Это медики, сотрудники полиции и спасатели, работники стратегических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города. Мы в оперативном режиме отслеживаем ситуацию. И там, где необходимо, увеличиваем количество транспорта. А также – меняем маршруты”, – сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

В частности, для удобства жителей Троещины увеличили количество единиц подвижного состава – запустили 2 дополнительных троллейбусных маршрута и один автобусный.

Также мэр Киева поблагодарил социально ответственный бизнес за помощь.

Например, сервис Shuttle Heroes разработал бесплатные маршруты для медицинских работников. Этот сервис будет доступен пользователям с промокодами. Их распространят через администрации больниц с помощью SMS и через платформу HELSI.ME . Пользователи смогут заказать место в шаттле через приложения Uber и Uber Shuttle. В столице маршруты для медиков охватят транспортное сообщение, в частности, с опорными учреждениями, где лечат больных коронавирусом.

Как сообщала KV , с 31 марта “Укрзализныця” начала осуществлять бесплатные перевозки медицинских сотрудников служебными поездами. Перечень маршрутов и количество мест, необходимых для перевозки, были рассчитаны на основе данных от местных органов власти.

Напомним, в Киевской области по состоянию на утро 1 апреля 2020 года официально подтверждено 57 случаев заболевания коронавирусом. Среди них – два ребенка. Один человек выздоровел, трое – умерли.

Сегодня, 1 апреля, KV сообщала, что уже 132 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. Только за минувшие сутки количество больных киевлян увеличилось на 25 человек. Большинство из них заразились внутри страны.