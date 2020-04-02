Кличко отчитался, сколько жителей Киева пользуются общественным транспортом по спецпропускам (видео)
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, сколько людей пользуются общественным транспортом по специальным пропускам – ежедневно это более 40 тыс. пассажиров. Это медики, сотрудники полиции и спасатели, работники стратегических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.
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“После закрытия метрополитена в столице все нагрузки взял на себя наземный общественный транспорт, работающий сегодня в ограниченном режиме. Только по спецбилетам. Ежедневно он перевозит более 40 тыс. пассажиров. Это медики, сотрудники полиции и спасатели, работники стратегических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города. Мы в оперативном режиме отслеживаем ситуацию. И там, где необходимо, увеличиваем количество транспорта. А также – меняем маршруты”, – сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.
В частности, для удобства жителей Троещины увеличили количество единиц подвижного состава – запустили 2 дополнительных троллейбусных маршрута и один автобусный.
Также мэр Киева поблагодарил социально ответственный бизнес за помощь.
Например, сервис Shuttle Heroes разработал бесплатные маршруты для медицинских работников. Этот сервис будет доступен пользователям с промокодами. Их распространят через администрации больниц с помощью SMS и через платформу
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Напомним, в Киевской области по состоянию на утро 1 апреля 2020 года официально подтверждено 57 случаев заболевания коронавирусом. Среди них – два ребенка. Один человек выздоровел, трое – умерли.
Сегодня, 1 апреля,
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